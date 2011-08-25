FB Başkanvekili Özdemir: Bizi düşürün

T24 - Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, Federasyon Başkanı Aydınlar bir televizyon programında konuşurken canlı yayına telefonla bağlanarak rest çekti: Eğer Aydınlar şike yaptığımıza inanıyorsa bizi ligden düşürsün.





TFF Başkanı Aydınlar: F.Bahçe Avrupa'ya gitseydi Türkiye 8 sene ceza alabilirdi





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Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde



Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar dün gece Haber Türk TV’deki ‘Teke Tek’ programına katıldı ve gündeme bomba gibi düşen “Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe hakkındaki kararı UEFA’nın baskısı sonucu aldıklarını belirten Aydınlar, “UEFA’dan dün öğleden sonra yazı geldi. Kulüp başkanlarıyla toplantı halindeydik. Nihat Özdemir ve Ali Koç’la görüşme yaptım. Oradaki yazıda Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacağını, Fenerbahçe’nin özveride bulunması gerektiğini aksi takdirde Fenerbahçe’yi almayacaklarını, Türkiye’ye 8 yıla kadar ceza vereceği söyleniyordu. Bu bizim yaptırımımız değil, UEFA’nın isteği” dedi.



Aydınlar, “Bugün (dün) saat 12.00’ye kadar süre vermişlerdi. Öğleden sonra UEFA ile temasa geçtik. Fenerbahçeli yöneticiler bu konuda cevap veremeyeceklerini söylediler. Ali Koç’la görüşme yaptık, Ali Yıldırım’la da durumu değerlendirdik. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aksi takdirde Türkiye de ceza alacaktı. Türkiye’yi riske edemezdik. Türkiye’yi kurtarmak için Yönetim Kurulu olarak bu kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Trabzon tepkisi



Bu arada yayına bağlanan Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özdemir, olayların bu duruma gelmesinin sorumlusunun federasyon olduğunu dikkat çekti ve Başkan Mehmet Ali Aydınlar’a sert eleştiriler yöneltti.



Özdemir, “Bizim tek muhattap olduğumuz kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Bize Mehmet Ali Aydınlar ‘aman konuşmayın’ dedi. Biz de federasyona güvendik. Ancak 3 Temmuz’dan bu yana federasyonun izlediği yol yol değil” dedi. Özdemir, “Eğer Aydınlar şike yaptığımıza inanıyorsa bizi ligden düşürsün. Rica ediyorum düşürsün. Biz şerefimizle oynar Bank Asya’dan yine çıkarız. TFF köşe yazarlarının etkisinde kalmıştır. Bu halden nasıl çıkacağını ne kendisi ne de yöneticileri biliyor. Biz Türk yargısına güveniyoruz. İnşallah Allah yardım edecek ve bu koca çınar bu zorlu dönemi de atlatacak” diye konuştu.



Nihat Özdemir’e yanıt veren Aydınlar, “Bu bence tribüne oynamaktır. Ben o kulübe yıllarca hizmet ettim. Şu söylenenleri ne ben, ne yönetim hak ediyor. Ben en büyük eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için aldım. Fenerbahçe başkanvekilinin açıklamalarını hayretle izledim. Sanki kararı ben verdim. Sanki UEFA’da savunmadım. Buyrum UEFA’ya gidin, kendinizi savunun. Çok ayıp” yorumunu yaptı.



Aydınlar, “Madem sıfır tölerans o zaman kulüp başkanına yurt dışı yasağı olan Trabzonspor UEFA tarafından niye Şampiyonlar Ligi’ne alındı” şeklindeki izleyici sorusuna ise, “Bunu biz de UEFA’ya soracağız” diye yanıtladı.