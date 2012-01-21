FB Başkan Vekili Özdemir: Kritik kararlar alabiliriz

T24 - Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenliyor. Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu raporunu okudu. Özdemir yaptığı açıklamada "Fenerbahçe camiası bu yapılanları unutmaz ve unutmayacaktır" dedi. Nihat Özdemir ayrıca ezeli rakibi Galatasaray'a da gönderme yaparak "Galatasaray neden bu kadar çok bağırıyor. Çünkü onların değerinin 3 misli daha fazlayız. Meselenin altında yatan neden budur" dedi.







Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF'nin gündeme getirdiği "şike ve teşvikle suçlanan kulüpleri bir kereliğine ligden düşürmeme" çalışmasına bugün de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tepki gösterdi.



Konuşmadan satır başları şöyle

'Fenerbahçe camiası yok sayılmıştır'



Divan Kurulu'nda konuşan Nihat Özdemir, "Geçtiğimiz pazar günü yapmayı plandığımız basın toplantısını acı kaybımız dolayısıyla erteledik. Bugünkü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı vesilesiyle düşüncelerimizi ve öngörülerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geride bıraktığımız 2011 yılı Fenerbahçe'nin mücadele ettiği tüm branşlarda tarihi rekorlar kırdığı ve başarılar elde ettiği bir yıldır ve öyle de kalacaktır. Bu büyük başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öte yandan 2011 yılının ikinci döneminde yaşanan süreç, Türk futbolunu kaosa sürüklemiştir. Kulübümüzün bu süreçte maruz kaldığı haksız suçlamalarda bizleri son derece üzmüştür. Yazılan senaryonun uygulanması Türk futbolunu büyük bir kaosa sürüklemiş ve Fenerbahçe camiası yok sayılmıştır" dedi.





'TRT bile Fenerbahçe'yi küçük düşüren yayınlar yaptı'



Yaşanan süreçte medyanın ve siyasetçilerin tutumunu değerlendiren Özdemir, 'Herkesten çok tarafsız olması beklenen TRT bile Fenerbahçe'yi küçük düşüren yayınlar yapmıştır. Bilen bilmeyen herkes ağzınlarından köpükler fışkırarak konuşmuştu, camiamızı suçlamıştır. Planlı şekilde uygulanan bu linç kampanyasını Fenerbahçe camiası unutmaz, unutturmaz.





Suçlamaları kabul etmiyoruz



Metris'te bulunan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçelilerli ilgili olarak Özdemir, 'Hukuki süreç, yaratılan kaotik ortama rağmen devam etmektedir. Sayın başkanımız ve tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanacağına inanıyoruz. Hatta buna inanmakla kalmıyor bunu talep ediyoruz. Suçlamaları kabul etmiyor ve ısrarla redddiyoruz' dedi.





'G.Saray'ın piyasa değerinin üç katı büyüğüz'



Özdemir" Tüm olumsuzluklara rağmen G.Saray'ın piyasa değerinin üç katı büyüğüz. Geçtiğimiz 6 aylık dönemde bankalara 52 milyon $ anapara ve faiz ödemesi yaparak borçlarımızı azalttık. Daha sonra mali yapımızın sağlamlığını, ödeme gücümüzü ve iyi niyetimizi gören bankalarla borçlarımızı yeniden yapılandırma çalışmaları yaptık. Borçlarımızı vadeleri 2012-2014 yılları içersine yaymak suretiyle yeniden yapılandırdık. Diğer 3 kulübün piyasa değerlerinin toplamı ancak 1 Fenerbahçe etmektedir.



Fenerbahçe Sportif’in, 20 ocak 2012 itibarı ile İMKB’deki piyasa değeri 576 milyon $ dır. Yine, İMKBverilerine göre futbol sektöründeki diğer kulüplerin değerleri ise aynı tarihte Galatasaray 253 milyon $ , Trabzon 201 milyon $, Beşiktaş 146 milyon $ ’ dır. Yani diğer 3 büyük kulübün piyasa değerlerinin toplamı ancak bir Fenerbahçe etmektedir. Hem de bugünkü her tür olumsuz şarta rağmen.



Galatasaray neden bu kadar çok bağırıyor. Çünkü onların değerinin 3 misli daha fazlayız. Meselenin altında yatan neden budur. Biz bunu biliyoruz. Tüm Fenerbahçeliler de bunu unutmasın" diye konuştu.





'45 milyon Euroluk dava açtık'



Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle ilgili Özdemir, 'Yürümekte olan ceza davasının yanı sıra, kulübümüzden tek savunma bile alınmadan TFF ve UEFa tarafından ortak kararla verilen Şampiyonlar Ligi'nden men olayı CAS'a 45 milyon euroluk bir dava açtık. Davamız sürmektedir.





58. madde değiştirilmesin



Özdemir: "Biz Fenerbahçe Kulübü olarak 58. maddenin hükümlerinin değiştirilmesini kesinlikle istemiyoruz. 58. maddenin tartışılması Fenerbahçe'nin gündemi değildir. Biz kendimizi biliyoruz, Türk adaletine de güveniyoruz. Yarım puan dahi silinmesini kabul etmiyor ve Kulüpler Birliği'nin onayladığı öneriyi de doğru bulmuyoruz." diye konuştu, bu sözler Divan Kurulu üyelerinde alkışla karşılandı.





'Şampiyonlar Ligi'ne neden alınmadık?'



Özdemir, 'İddianameye göre mi yoksa TFF'nin ifalerine göre mi Şampiyonlar Ligi'ne alınmadık, bunu bilmek istiyoruz. İddianamenin tüm anlamıyla subjektif bir metin olduğunu ve asıl gerçeklerin mahkeme sürecinde görüleceğini biliyoruz. Tüm yaşananlara rağmen Fenerbahçe Kulübü şu anda dimdik ayaktadır ve her zaman öyle olacaktır." diye konuştu.





