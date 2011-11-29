-FB Arıboğan ve Helvacı'nın istifasını istedi İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın, UEFA müfettişi Pierre Cornu'ya sarı-lacivertli kulübün yüzde yüz şike yaptığını söylediğini ileri sürerek, Arıboğan ve Helvacı'nın TFF'deki görevlerinden istifa etmesini istedi. Fenerbahçeli yöneticiler Ali Koç, Abdullah Kiğılı ve Alaeddin Yıldırım ile kulüp avukatı Emin Bozkurt'un bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı basın toplantısının ardından, kulübün internet sitesinde ''İstifa etmeliler'' başlığıyla yapılan açıklamada, Arıboğan ve Helvacı'nın görevlerinden istifa etmesinin, tüm camia ve spor kamuoyunun beklentisi olduğu kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Bugün bir basın toplantısı düzenleyerek de ifade ettiğimiz üzere TFF yöneticileri Sayın Lütfi Arıboğan ve Sayın İlhan Helvacı, UEFA müfettişi Sayın Pierre Cornu ile yaptıkları görüşmede, kulübümüzün yüzde yüz şike yaptığını kendisine söylemişlerdir. Henüz iddianamesi dahi açıklanmamış, üzerinde gizlilik kararı olan bir soruşturma hakkında iki TFF yetkilisinin, UEFA müfettişini bu şekilde yönlendirmeleri tarafımızca kabul edilemez. Sayın Cornu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) devam eden davamız ile ilgili olarak verdiği savunmasında Arıboğan ve Helvacı'ya 'Fenerbahçe'nin yüzde 1 dahi şike yapmamış olma ihtimali yok mu?' diye sorduğunu, bu soruya Arıboğan ve Helvacı'nın 'Hayır Fenerbahçe yüzde yüz şike yapmıştır' diye yanıt verdiğini söylemiştir. CAS'a sunulan dilekçeye göre; Ancak bu iddialı ve yönlendirme içeren yorumlarına rağmen kendilerinin Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme kararını alamayacaklarını, aksi takdirde güvenliklerinin tehlikeye gireceğini söyleyen ikili, UEFA müfettişine kendilerine bir mektup gönderilmesini ve bu mektubu kullanarak, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gönderilemeyeceğini söyledi. Mektubun gönderilmesinin ardından da TFF kulübümüzü Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme kararı almıştır. Gerek ülkemizi gerekse kulübümüzü uluslararası alanda küçük duruma düşüren ve haklarını savunmak yerine adeta bir oyun derleyen Arıboğan ve Helvacı'nın, TFF'deki görevlerinden istifa etmesi tüm camiamız ve spor kamuoyunun beklentisidir.''