Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförü: Sabahtan akşama kadar ayakta yolcu taşıyoruz, bize her gün ceza yazın

İstanbul’da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Perpa Darülaceze Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarında Koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında fazladan 8 yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, “Sabahtan akşama kadar ayakta yolcu taşıyoruz. Bize her gün ceza yazın” dedi.

Perpa Darülaceze Caddesi üzerinde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Denetimler sırasında fazladan 8 yolcu taşıyan minibüs şoförünün tepkisi şaşırttı.

"İnsanların minibüsten indirilmesi çok komik"

Minibüsten indirilmesi üzerine tepki gösteren bir vatandaş, “Duraklarda durmayan minibüslere önce ceza yazılması gerekiyor. Çünkü durmaları gereken duraklarda durmuyorlar, herkes buna binmek zorunda kaldı. İnsanlar çalışmak zorundaysa o zorunluluğa saygı göstermek lazım. Sokağa çıkınca mecburen toplu taşımaya biniyoruz. İşini yapmaya çalışan insanları suçlamaya gerek yok. İnsanların minibüsten indirilmesi çok komik. Ben çocuğumu alacaktım, geç kaldım” diye konuştu.