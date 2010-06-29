Fazla mesaiye hükümet müdahelesi

T24- Kıdem tazminatına göz koyan, esnek çalışma ve istihdam büroları modeline kamuoyunu hazırlayan hükümet fazla mesai konusunda da çalışma başlattı. Hükümetin planına göre, özel sektör dahil fazla mesaiye izin verilmeyecek. İşletmeler işçisine fazla mesai yaptırmak yerine ilave işçi alımı konusunda zorlanacak. Hükümet bu şekilde en az 1 milyon kişiye ilave iş imkanı yaratılacağının hesabını yapıyor.



Global krizle birlikte maliyet hesaplarını tekrar tekrar gözden geçiren, en küçük ekstra maliyete tahammülü olmayan işletmeler ’fazla mesai’ tehdidi ile karşı karşıya. Hükümetin gizlice yürüttüğü çalışmaya göre, özel sektör dahil hiçbir işletme çalışanını fazla mesaiye zorlayamayacak. İşçiler belirlenen haftalık çalışma saatinin dışında iş yapmayacak. İşletmeler iş hacmine göre, gerekli gördükleri işçi ihtiyacını ilave işçi alarak karşılayacak.



Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, söz konusu çalışmanın sinyalini “Haftada 45 saat çalışılması gerekirken 53 saat çalışanlar var. Ama işverenler kıdem tazminatı sorunu nedeniyle yeni işçi alımına sıcak bakmayıp kayıtdışı olarak elindeki işçiye fazla mesai yaptırıyor. Bunu çözmeliyiz” diyerek vermişti.



Bakanın sinyalini verdiği fazla mesai konusunun masaya yatırıldığı ve kısa sürede bu konuyla ilgili düzenlemenin yapılabileceği belirtiliyor. Hükümetin çalışmasına göre fazla mesainin ortadan kaldırılması ile en az 1 milyon kişiye iş imkanı yaratılabilecek.



Fazla mesai kavga çıkarır



Maliyetlerinin artacağını düşünen işveren kesimi ise fazla mesainin kaldırılmasına itiraz edecek. Konu olgunlaştığında taraflar arasında ciddi bir kavganın ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş sahibi olan, aldığı ücret geçinmesine yetmeyen işçilerin büyük bölümünün de ek gelir sağladığı fazla mesai imkanının elinden alınması karşısında tepki göstereceğine dikkat çekiliyor.



İşletme sahipleri yeni her işçinin kendilerine kıdem tazminatının yanı sıra, vergi ve sigorta primi gibi külfetler çıkaracağını belirterek, “Fazla mesai imkanının elimizden alınması Türkiye’nin rekabet gücünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurur. Zaten çok küçük kâr marjları ile çalışan özel sektör ihracat yapamaz duruma gelebilir. İşsizlik sorununu çözelim derken, telafisi imkansız sonuçlar doğmasın” diyor.



En çok otomotiv ve tekstil etkilenir



Fazla mesai en çok otomotiv ve tekstil alanında kullanılıyor. Yeni bir vardiya açacak kadar talep almayan bazı otomotiv firmaları fazla mesai sistemini devreye sokarak adeta 2.5 vardiya şeklinde çalışıyor. Tekstilde de yeni bir vardiya açmak yerine artan iş hacmini fazla mesai ile kapatan işletme sayısı giderek artıyor.





Hedef işsizliği % 10’a indirmek ama nasıl?

(Bin)

Nüfus: 71.105

15 yaş üstü: 52.287

İşgücü: 25.179

İşsizler: 3.438

İşsizlik oranı: %13.7

Tarım dışı işsizlik: %16.7

Genç nüfusta işsizlik: 24.6

Çalışmayanlar: 27.108



DİSK: Kazanılmış haklara yönelik saldırı projesi

Ulusal İstihdam Stratejisi’ne (UİS) son şekli veriliyor. Strateji çerçevesinde işçi konfederasyonlarından, kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri ve bölgesel asgari ücretin de aralarında bulunduğu konularla ilgili görüş istendi. Konfederasyonlardan, stratejiye ilişkin genel değerlendirmenin dışında, “İş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, güvenceli esneklik, kıdem tazminatı, İşsizlik Sigortası Fonu, esnek çalışma modelleri, fazla çalışma süreleri, özel istihdam büroları-geçici iş ilişkisi ve bölgesel asgari ücret” konularında görüş bildirmeleri istendi. İşçi konfederasyonlarının. değerlendirmelerini bu hafta içinde iletmeleri bekleniyor. Bu arada, Ulusal İstihdam Stratejisi hakkında görüş bildirecek olan konfederasyonlardan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, UİS’nin istihdam yaratacak ve üretecek bir proje olmadığını, kazanılmış hakları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir model getirildiğini savundu. Kıdem tazminatının kaldırılmak, esnek çalışma modellerinin dayatılmak istendiğini, özel istihdam bürolarının yeniden gündeme taşındığını belirten Çelebi, şunları söyledi: “UİS, bir istihdam projesinden çok, mevcut haklara, kazanılmış haklara yönelik saldırı projesidir. Gerçekçi, umut yaratacak bir proje olmadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili yaklaşım yoğun bakımdaki hastaya kısa dönemli oksijen verilmesidir. Bunlar tamamen göstermelik geçici tedbirlerdir. Hiçbiri gerçekci, kalıcı, umut verici değildir.”



TÜRK-İŞ: Genel grev nedeni sayacağımız maddeler var



Kıdem tazminatının sınırlandırılmasını daha önce “genel grev” nedeni sayacağını açıklayan Türk-İş’in ise buna ve daha önceki diğer bazı açıklamalarına paralel olarak kıdem tazminatının sınırlandırılmasına karşı çıktığı ve aynı şekilde bölgesel asgari ücret ile esnek çalışma modellerine olumsuz baktığı belirtiliyor. Türk-İş’in UİS ile ilgili görüşünde, İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılması ve özel istihdam bürolarıyla ilgili kaygılarını da dile getirmesi bekleniyor.