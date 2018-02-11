Fazla mesai ücreti ödemeyen patronlarını şikâyet eden işçiler hapis cezasıyla karşı karşıya!

Tayland’da bir tavuk çiftliğinde çalışan 14 Burmalı işçi, ücretsiz fazla mesai yaptıran patronu şikayet ettikleri için yargılanıyor. ‘Ekonomik iftira’ ile suçlanan işçiler hapis cezası riskiyle karşı karşıya.

Evrensel’in İsveç Haber Ajansı TT’ye dayandırdığı habere göre, Burmalı işçiler kötü çalışma koşullarından dolayı işverenlerini Taylandlı kurumlara şikayet etti. Günde 20 saat çalıştırıldıkları halde patronun fazla mesai ücreti ödemediğini, çoğu kez çiftlikte 30 bin tavuk ile birlikte yatmak zorunda kaldıklarını ve hareket özgürlüklerinin kısıtlandığını belirtti. İşçilerden ikisi, fazla mesai yaptıklarını kanıtlamak için bastıkları işe giriş-çıkış kartını polis istasyonuna götürdü. Çiftlik sahibi işveren ise, bu 2 işçiyi “Şirkete ait kartları çalmak”la suçluyor. Eğer mahkeme işvereni haklı bulursa işçiler 7 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

‘Ekonomik zarar’ suçlaması

Öte yandan yaşananların sosyal medyada duyulmasından sonra Batagro adlı gıda tekeli tavuk çiftliğini işleten Thammakaset firması ile yaptığı anlaşmayı iptal ederek tavuk alımını durdurdu. İşçilerin “İftira atmaları sonucu ekonomik zarara uğradığını” öne süren çiftlik sahibi, 14 Burmalı işçinin cezalandırılması için mahkemeye başvurdu.

İşçilerin Avukatı Nakhon Chomphuchat ise, işçilerin herhangi bir suçları olmadığını ve haklarını alamadıkları için kurumlara başvurduklarını, tarafsız bir organın durumu araştırmasını istediklerini söyledi.

Tayland’da çoğunluğu Burmalı olan göçmen işçilerin sendika kurma ya da sendikalara üye olma hakları yok. Çalışma koşulları ya da ücretlerini alamamaktan şikayet edenler işten atılıyor. Bazı durumlarda da işverene iftira atmak suçundan yargılanıyor.

İnsan hakları örgütlerine göre Tayland’da patronlar, haklarını isteyen işçileri susturmak için ‘ekonomik iftira’ iddiasını bir silah olarak sık sık kullanıyor.

Fortify Right adlı örgütün yöneticilerinden Amy Smith, “Bu tür olaylar Tayland’da oldukça yaygın. Haklarını kullanmak isteyen ve gerçeği söyleyenler ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyor” dedi.

Tayland, tavuk tüketen ve ihraç eden ülkeler sıralamasında ilk başlarda yer alıyor. 2016 yılında ülkede 670 milyon ton tavuk tüketildi. Üretilen tavukların yüzde 40’ı ise Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya’ya ihraç ediliyor.