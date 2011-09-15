Fazla elektrik tüketen cihazlara sınırlama geliyor!

T24 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yayımladığı yönetmelik ile fazla enerji tüketen ve çevreye zarar veren elektrikli cihazları kontrol edecek. Ayrıca enerji verimliliği olan cihazların kullanımının teşvik edilmesine yönelik eğitici faaliyetler düzenleyecek.





Enerji tüketimindeki artış Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Verimliliği ön planda tutan Bakanlık, fazla enerji tüketen cihazları mercek altına aldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin yanı sıra ev tipi verimsiz enerji kullanan ürünlerin piyasaya çıkışı engelleniyor.





Ev ve işyerlerine girişi de önlenecek. Bu kapsamda 'Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik' hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlandı. Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Çerçeve Yönetmelik de Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanmak üzere Başbakanlık'a sevk edildi. Bakanlık tarafından hazırlanan 'Enerji Verimliliği Eylem Planı' kapsamında öncelikli ürün grupları belirlenirken, alt teknik tebliğler ise yayınlanma aşamasına geldi.





Zaman'dan Ercan Baysal'ın haberine göre, ilgili tebliğlerin yayınlanması ile birlikte fazla enerji tüketen cihazların yanı sıra çevreye zarar veren ürünler de kontrolden geçirilecek. Enerji verimliliği olan cihazların kullanımının teşvik edilmesine yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmesi planlanırken, ürünlerin enerji tüketimine ilişkin denetimler de gerçekleştirilecek.





Cari açığın en önemli kalemleri arasında yer alan enerji ithalatını azaltmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik çalışmalarına hız verdi. Beyaz eşyalar başta olmak üzere A sınıfı ve üstü verimli ürünlerin reklamlarına ağırlık verilerek halkın bilinçlendirilmesi ve verimli ürünlerde indirimli satış kampanyaları düzenlenmesi üzerinde duruluyor. Gece aydınlatmaları konusunda sensörlü ve LED aydınlatmalar ilk tercih edilecek ürünler arasında yer alacak.





Bakanlık bürokratlarının yapmış olduğu hesaplamaya göre her evde 2 adet 100 vatlık akkor telli ampulün 20 vatlık tasarruflu ampuller ile değiştirilmesi halinde Türkiye 2 adet Keban Barajı kadar enerji kazanacak. Bakanlık yetkilileri, "Verimlilik artık ülkemizin yeni zenginliği haline geliyor. Bundan böyle çok ve verimsiz enerji kullanan ürünler piyasada yer bulamayacak." dedi.





Vatandaşın enerji etiketlerine ve enerji sınıflamalarına dikkat ederek 'A' sınıfı ve üstü sınıfları tercih etmesi gerektiğine dikkat çeken yetkili, hem ev bütçesi açısından hem de Türkiye'nin enerji kaynaklarının korunması açısından enerji verimliliği konusunun önem taşıdığının altını çizdi.







"A" Sınıfı etiketi üretici firmanın insafına kaldı





Beyaz eşya üreticileri 'A' sınıfı enerji tasarrufu yapan ürünlere yönelince bu alan pazarlama aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Bu noktada şirketlerin denetleme olmaksızın ürünlerine 'A' tüketim sınıfı etiketi koyduklarını 20 Temmuz 2011'de gündeme getiren Zaman, tüketiciyi uyarmıştı.





Konunun uzmanları, "Üreticiler kendileri etiketleme yapıyor. Denetleme bağımsız mercilere verilerek bu alandaki boşluk giderilmeli." tespitinde bulunuyor. Daha fazla enerji tasarrufu sağladığı iddia edilen 'A plus' enerji etiketleri, üretici firmalarca fabrikalarda yapılan testler sonucu konuluyor. Hazırlıklarını tamamlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, denetlemeleri sıklaştırarak beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi elektrikle çalışan enerji tasarrufu konusunda verimsiz cihazların satışına izin vermeyecek.