T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fazla diş çeken diş hekimi hapis cezasına mahkûm edildi

Mahkeme diş hekiminin 2010 yılında genel anestezi altındaki bir hastasının izni olmadan dört yerine 11 dişini çektiği için 14 ay hapis ve iki yıl meslekten men cezası verdi

23 Mayıs 2013 13:18

Almanya'da Stendal Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada adam yaralamaktan suçlu bulunan diş hekimine 14 ay hapis ve iki yıl meslekten men cezası verildi.

Mahkeme diş hekiminin 2010 yılında genel anestezi altındaki bir hastasının izni olmadan dört yerine 11 dişini çektiğine karar verdi. Söz konusu diş hekiminin daha önce başka bir hastanın izni olmadan 20 dişini çekmesi nedeniyle altığı tecil edilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunması ise cezada ağırlaştırıcı unsur olarak kabul edildi.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Hâkim Gundolf Rüge 'Diş hekimlerinin meslekleri uyarınca her gün 'adam yaraladığını' ancak bunun hastanın bilgisi ve onayı dahilinde olduğu sürece suç teşkil etmediğini' belirtti. Rüge söz konusu olayda ise diş hekiminin hastanın durumuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi olmadığını ve dişleri çekmeden önce de gereken araştırmaları yapmadığını kaydetti.

Savcılık diş hekimi hakkında 16 ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Deutsche Welle Türkçe

ETİKETLER

diş hekimimahkememahkumhapisceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24