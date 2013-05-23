Fazla diş çeken diş hekimi hapis cezasına mahkûm edildi

Almanya'da Stendal Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada adam yaralamaktan suçlu bulunan diş hekimine 14 ay hapis ve iki yıl meslekten men cezası verildi.

Mahkeme diş hekiminin 2010 yılında genel anestezi altındaki bir hastasının izni olmadan dört yerine 11 dişini çektiğine karar verdi. Söz konusu diş hekiminin daha önce başka bir hastanın izni olmadan 20 dişini çekmesi nedeniyle altığı tecil edilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunması ise cezada ağırlaştırıcı unsur olarak kabul edildi.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Hâkim Gundolf Rüge 'Diş hekimlerinin meslekleri uyarınca her gün 'adam yaraladığını' ancak bunun hastanın bilgisi ve onayı dahilinde olduğu sürece suç teşkil etmediğini' belirtti. Rüge söz konusu olayda ise diş hekiminin hastanın durumuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi olmadığını ve dişleri çekmeden önce de gereken araştırmaları yapmadığını kaydetti.

Savcılık diş hekimi hakkında 16 ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Deutsche Welle Türkçe