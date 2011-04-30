-FAZLA ÇALIŞIYOR AZ İZİN YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ''Çalışma Süreleri Raporu''nda, Avrupa Birliğindeki (AB) 27 ülkede haftalık resmi çalışma süresi ortalamasının 38,6 saat, Türkiye'de 45 saat olduğu, olağan çalışma süresinin ise 53,7 saati bulduğu belirtilerek, fazla mesailerle çalışma sürelerinin AB ortalamasına çekilmesinin 2 milyon 750 bin tam zamanlı istihdam yaratacağı bildirildi. DİSK-AR'ın raporunda, Türkiye'de çalışma süreleri Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ortalama resmi haftalık çalışma süresinin Fransa'da 35 saat, AB-27 ortalamasının ise 38,6 saat olduğuna işaret edildi. Buna karşın Türkiye'de bu rakamın 45 saat olarak belirlendiği dile getirilen raporda, Türkiye'de işçilerin, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında ortalama 6,4 saat daha fazla resmi haftalık çalışma süresine sahip oldukları vurgulandı. Rapora göre Türkiye, en uzun çalışma sürelerine sahip olan ülkeler arasında dünya genelinde de ön sıralarda yer alıyor. 48 ülke arasında yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, 45 saatlik resmi haftalık çalışma süresi ile en fazla çalışma süresine sahip ilk 14 ülke içerisinde bulunuyor. Haftalık resmi çalışma süresi bakımından Türkiye, Zimbabwe, Sri Lanka, Tanzanya ile 45 saatlik haftalık çalışma süresine sahip ülkeler liginde yer alıyor. Buna karşın, aralarında Ermenistan, Arnavutluk, Endonezya, Kore, Madagaskar'ın da bulunduğu 33 ülke, Türkiye'den daha az resmi haftalık çalışma süresine sahip. Olağan çalışma sürelerine bakıldığında ise Türkiye'de tam zamanlı bir işte çalışan bir işçinin haftada mesailer dahil 53,7 saat çalıştığı kaydedilen raporda, AB-27 ülkeleri ortalamasının ise 41,8 saat olduğu aktarıldı. Buna göre, bir Türk işçisinin ortalama haftalık çalışma süresinin, AB ortalamasının 11,9 saat, Norveçli bir işçinin 14,5 saat, Avusturyalı bir işçinin 9,7 saat üzerinde olduğuna işaret edildi. Olağan çalışma sürelerinin, resmi çalışma süreleri de dikkate alındığında bu denli yüksek olmasının temel nedenlerinden birinin fazla mesailer olduğu belirtilen raporda, Avrupa ülkelerinde fazla mesai süreleri incelediğinde, en yüksek fazla mesai sürelerinin Türkiye'de olduğunun ve fazla mesailerin Türkiye'de AB-27 ortalamasının 3 katına yaklaştığı bildirildi. -TÜRK İŞÇİSİ AZ İZİN YAPIYOR, HASTA OLMUYOR- Raporda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri üzerinden 99 ülke esas alınarak yapılan hesaplamada, Türkiye 14 günlük minimum ücretli izin hakkı ile en düşük ücretli izin hakkının bulunduğu 35 ülke arasında yer alıyor. Buna göre Türkiye'deki işçiler, Angola, Fas, Güney Afrika, Kamboçya, Cezayir başta olmak üzere söz konusu dünya ülkelerinin 4'te 3'ünden daha az ücretli izin hakkına sahip durumda bulunuyor. Avrupa'da Çalışan Başına Ortalama Hastalık İzni (2008) dikkate alındığında bir yıl içerisinde 4,6 gün ile en az hastalık izni alan işçilerin Türkiye'de olduğu, buna karşın, Bulgaristan'da hastalık izninin 22, Portekiz'de 11,9, Çek Cumhuriyeti'nde 10,8, Norveç'te 10,2, Polonya'da 9,7, İsveç'te 9,1, Fransa'da ve Macaristan'da 8,3, Romanya'da 7,8, İtalya'da 6,7, Almanya'da 6,6, İrlanda'da 6,4, İngiltere'de 5,5 gün olduğu vurgulanan raporda, Türkiye'de işçilerin hasta da olsa çalışmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.