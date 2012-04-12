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Fazıl Say'ın Twitter'daki sözlerine soruşturma

Fazıl Say'a internet paylaşım sitesi Twitter’daki mesajlarından dolayı soruşturma açıldı

12 Nisan 2012 13:43

Ünlü piyanist Fazıl Say’a internet paylaşım sitesi Twitter’daki mesajlarından dolayı soruşturma açıldı. Savcılık, Say'ın sözlerini İslam inancına saldırı olarak değerlendirdi. 

Elif Altın'ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusunda Fazıl Say’ın internet paylaşım sitesi Twitter’daki kendisine ait sayfasında İslam inancına saldırı niteliğinde ve bu inanca mensup insanları incitecek ve infialine sebep olacak mesajlar yayınladığı ifade edildi. Say’ın militarist ateist olduğunu düşündürecek bu yazılar ile sadece Müslümanları değil Hıristiyan ve Yahudileri de rencide ettiği belirtildi. 
 
Bu yazıların Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “dini değerlere hakaret” eylemini düzenleyen 216. maddenin 1 ve 3. maddelerine aykırı olduğu belirtilen suç duyurusunda “Bu ifadeler toplumda inanç çatışması oluşturacak, farklı görüş ve inançtaki kişilerin birbirlerine karşı hislerinin değişmesine sebep olacak, husumetleri tetikleyecek, dini tahammülü yok edecek, kamplaşmaya sebep olacak, inananla inanmayanı karşı karşıya getirecek, tahrik edip çatışmaya sevk edecek ve kamu barışını tehlikeye sokacak özellikler taşımaktadır ” denildi.
 
 

Tahrik içeren yazılar

 
 
Suç duyurusu dilekçesinde Fazıl Say’ın yazdığı yazılardan bazıları şöyle belirtildi:
 
Kendi yazdığı tweetler:
 
- ”Muezzin 22 saniyede okudu akşam ezanını yahu. Prestissimmo con fuco!!! Ne acelen var? Sevgili? Rakı masası?”
 
- Ben ateistim :) diğer yarısını bilmem :))
 
- Ateistim ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum.
 
Suç duyurusunu işleme alan savcılık, Say hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonund 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

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