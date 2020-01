Fazıl Say'ın ismi müfredattan çıkartıldı, CHP harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) askıya çıkarttığı ortaöğretim müzik dersi taslağından dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın adını çıkardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın isminin müfredattan çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Altıok, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde “Kariyeri ulusal ve uluslararası başarılarla dolu dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın adı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın askıya çıkardığı ortaöğretim müzik dersi taslağında 12’nci sınıfta işlenecek konular arasında yer alan ‘Müzik Kültürü’ ünitesindeki 'ülkemizdeki klasik batı müziği yorumcularına örnekler verir' maddesinden çıkarılmıştır” ifadesini kullandı.

"MEB taslağından çıkartılan başka örnek ve usta sanatçı var mıdır? "

Zeynep Altıok, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a "Dünyaca tanınmış ve kariyeri başarılarla dolu piyanistimiz Fazıl Say dışında, MEB’in askıya çıkarttığı ortaöğretim müzik dersi taslağından çıkartılan başka örnek ve usta sanatçı var mıdır? Varsa bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçıların, müzik dersi taslağından çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir?" sorusunu yöneltti.



Altıok'un soru önergesinin tam metni şöyle:



Fazıl Say, Genç Konser Solistleri Yarışması’nda Avrupa (1994) ve Dünya (1995) birinciliğini elde etmiş, Avrupa Birliği Piyano Yarışması (1991), Radio France / Beracasa Vakfı Ödülü, Paul A. Fish Vakfı Ödülü, Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, Maurice Clairmont Vakfı Ödülü (1995), RTL Televizyonu Ödülü (1998), Telerama Ödülü (1998 ve 2001), Le Monde de la Musique Ödülü, Diapason d’Or (Altın Plak) Ödülü, Classica Ödülü, Le Monde Ödülü (2000), Avusturya Radyo-TV Ödülü, Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü (2001), Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri (2010), Almanya’nın önemli klasik müzik etkinliklerinden ‘Rheingau Müzik Festivali Ödülü, ECHO Müzik Ödülü (2013), Fransa Cumhuriyet Laiklik Komitesi tarafından Uluslararası Laiklik Ödülü (2015) ve Dünyanın en prestijli ödülü olan Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü (2016) sahibi, İstanbul Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi “Fahri Doktora” unvanlarını almış, yirmiyi aşkın ulusal ve uluslararası prestijli ödül sahibi dünyaca ünlü bir piyanistimizdir.



Fazıl Say’ın 1995’den günümüze kadar uzanan süreçte, piyano virtüözü olarak yurtiçi ve yurtdışında sayısız konserleri, resitalleri ve turneleri olmuştur. Say’ın solist sanatçı olarak sürekli davet edildiği orkestralar arasında; New York Filarmoni, Philadelphia, Detroit, Paris, Milano, Prag, St. Petersburg, Münih, Tokyo, Zürich ve Sydney orkestraları yer almaktadır. Katıldığı başlıca uluslararası festivaller arasında Salzburg, Seattle, Schleswig-Holstein, Ruhr, Montpellier, La Roque d’Antheron, Menton, Lizbon, Budapeşte, İstanbul ve Montreux Caz Festivali bulunmaktadır.



Klasik müzik dünyasının en önemli mekanlarından New York Carnegie Hall’den Shanghai Senfoni Orkestrası’na kadar sayısız değerli klasik müzik kurumu tarafından verilen eser siparişleriyle, bestelediği Türk kültürünü dünyaya tanıtan İstanbul Senfonisi, Kapalı Çarşı Rapsodisi, Mezopotamya Senfonisi, Sait Faik sahne eseri, Nazım Oratoryosu gibi onlarca değerli besteye sahiptir.



Fazıl Say'ın yorumuyla İzmir Marşı:

Bu bağlamda;

1. Dünyaca tanınmış ve kariyeri başarılarla dolu piyanistimiz Fazıl Say dışında, MEB’in askıya çıkarttığı ortaöğretim müzik dersi taslağından çıkartılan başka örnek ve usta sanatçı var mıdır? Varsa bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçıların, müzik dersi taslağından çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir?



2. Fazıl Say’ın adının müzik dersi taslağından çıkarılmasının gerekçeleri arasında, zaman zaman AKP Hükümetini eleştirmesi var mıdır? Varsa hangi eleştiri ya da eleştirileri hükümetinizi rahatsız etmiştir? Hükümetinizi eleştiren her sanatçı için böyle kararlar mı alacaksınız?



3. Müzik dersi kitaplarına konulan örnek sanatçılar hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Bu kriterler içinde AKP iktidarını eleştirmemek ya da övmek var mıdır?



4. MEB’in askıya çıkarttığı bu müzik dersi taslağı kimler tarafından hazırlanmıştır? Taslağı hazırlayanlar daha önce MEB’e böyle çalışmalar yaptılar mı? Yaptılar ise bu çalışmalar hangileridir ve kaçıncı sınıflar içindir?



5. Söz konusu taslaktan Fazıl Say’ın adının çıkartılması için sizin veya bir başka hükümet yetkilisinin verdiği yazılı ya da sözlü bir talimat var mıdır?



6. Dünyanın sayılı sanatçılarından biri olan piyanist Fazıl Say’ın adının müzik dersi taslağından çıkartılmasını bir hata olarak değerlendiriyorsanız, bu büyük hatadan bir an önce dönmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız hatanın düzeltilmesi için nasıl bir çalışma yapacaksınız?”