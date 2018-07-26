Fazıl Say'ı ihbar eden kişi Adnan Oktar grubundan çıktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklananlar arasında bulunan Ali Emre Bukağılı’nın piyanist Fazıl Say’ı Twitter’da yazdığı yazılarla “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle ihbar ettiği ortaya çıktı.

Bukağılı'nın Fazıl Say hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya da şikâyetçi olarak katıldığı belirtildi.

Ünlü piyanist Fazıl Say ise dün İnstagram hesabından konuyla alakalı olarak şu gönderiyi paylaştı: