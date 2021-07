Fazıl Say: “Zamanında Uğur Mumcu okumayanlar şimdi bu videoları seyrediyor” sözü iyice anlam kazanmış, ortalık büyük karışmış!

Piyanist Fazıl Say, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolara ilişkin olarak, "Vay arkadaş! Ortalık büyük karışmış! Zamanında Uğur Mumcu okumayanlar şimdi bu videoları seyrediyor! sözü iyice anlam kazanmış." düşüncesini dile getirdi.

Say Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Her videoda her seferinde toplum daha da şaşkın..Sarsıntının şiddeti büyük oldu Türk halkı için. Ve; Tüm dünya seyrediyor.. Eklemek lazım; Can Dündar Cumhuriyet gazetesinde 5 yıl önce tüm bu Suriye mit tırları olayları haberini yapmıştı, hala sürgünde yaşıyor. Herhangi birinin değil Can Dündar’ı savunması, adını ağzına alması bile mümkün olamadı bu süreçte. Ta ki son 10 günkü videolar çıkana dek… Ama ders çıkarılması lazım tüm bunlardan.Türk halkı bir bütün olmalı ve temiz toplum temiz siyaset için el ele vermeli. Aydınlık bir gelecek istiyorsak buna mecburuz. Çocuklarımız adına, insanlık adına. Mecburuz sormaya…" ifadesini kullandı.