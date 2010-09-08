Fazıl Say: 'Şeriat gelmeyecek' diyemeyen başbakanın anayasası nasıl doğru olabilir

T24 - Son haftalarda sosyal paylaşım sitesi fecebook'taki yazılarıyla gündeme gelen Fazıl Say, 12 Eylül'de referandumda oylanacak anayasa değişiklik paketine neden "hayır" oyu kullanacağını açıkladı. "Ak Parti'nin demokrasi anlayışına asla inanmıyorum" diyen Say, "Başbakan Tayyip Erdoğan'a 'Türkiye'ye şeriat mı gelecek' diye sorulduğunda hiç bir zaman kesin bir dille 'Hayır, Türkiye'ye şeriat gelmeyecek!' dememiştir" dedi.



Fazıl Say, anayasa değişiklik paketine 'hayır' oyu vereceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Say, Başbakan Erdoğan'ın "Türkiye'ye şeriat gelmeyecek!" demediğini belirterek, "Bunu diyememiş bir başbakanın 'Anayasa yenilikleri' nasıl doğru olabilir" diye sordu.



Türkiye'de "2 yıldır faşist bir polis cuntası"nın egemen olduğunu öne süren Say, batılı bir kişinin "Ergenekon"u anlayabilmesi için 1-2 sene Türkiye'de yaşaması gerektiğini söyledi. "Ergenekon" davası için, "Ordu'nun darbe yapması elbetteki istemediğim bir şeydir. Ama burada yaşanan, polis darbesi değil midir" dedi. Say, özellikle "Ergenekon"da "Ak Parti'ye muhaliflerin" tutuklandığını iddiasını ileri sürdü.



Say, AKP'nin tasvip etmediklerine sansür uyguladığını ve sanatta sansür uygulayan bir zihniyetin, demokratik olamayacağını söyledi.



Fazıl Say'ın 12 Eylül referandumuna vereceği "hayır" oyunu maddeleştirerek facebook sayfasında 7 Eylül 2010 tarihinde yayınladığı metin şöyle:

Referandumda neden HAYIR diyeceğim



1- Ak Parti'nin demokrasi anlayışına asla inanmıyorum. Bu inançsızlığı yaratan ama Ak Parti'nin kendisidir. Başbakan Erdoğan, kendisine "Türkiye'ye şeriat mı gelecek?" diye sorulduğunda, hiç bir zaman kesin bir dille "HAYIR, Türkiye'ye şeriat gelmeyecek!" dememiştir. Demeliydi halbuki.

Yıllardır çağdaş ve laik kesimden kimseyi inandıramadı. Bunu diyememiş bir başbakanın, "Anayasa yenilikleri" sizce hangi yöne doğru olabilir? Bir demokrasi'de olması gereken "ilk ve en mühim şart", muallaktaysa, ne düşünmeliyiz? Madem aranan gerçek bir demokrasidir, neden bir korku imparatorluğu oluşmuştur? Neden Ak Parti, dünyada hiç bir ülkede olmayan bir maddeyi, yargıyı ele geçirmeyi, dayatmıştır bu Anayasa'da? İktidar partisinin yargı sisteminin en üst makamını belirleyecek olması hangi AB ülkesinde vardır? Varsa bile o ülkede, "Şeriat sorusuna muallak cevap veren" bir başbakan var mıdır? İktidar partisine oy vermemiş kesimin, savunmasını kim yapacaktır? İnsanlar kendisini hangi mecrada hukuken savunabilecektir?



2- Ülkemde 2 yıldır faşist bir polis cuntası yaşanmaktadır. "Ergenekon" soruşturması adı altında, Ak Partiye muhalif olan insanlar tutuklanmıştır. Ordu'nun darbe yapması elbetteki istemediğim bir şeydir. Ama burada yaşanan, Polis darbesi değil midir? "Ergenekon" batıda herkesin anlayamıyacağı çok karmaşık bir konudur. Bu tutuklamalardan sonra, iktidara muhalif olan herkes korkmuş ve susturulmuştur. Türkiye'deki tutuklanması gerekenler, faili meçhul cinayetlerin sorumluları, ya da "derin devlet" değil, "Ak Parti'ye muhalifler" tutuklanmaktadır! Bu durumu bir batılı, ancak 1-2 yıl Türkiye'de yaşarsa anlayabilir.



3- Türkiye'de Ak PArti sansür uygulamaktadır. En basit örneği Metin Altıok Ağıtı eserime uygulanan sansürdür. Sanata sansür uygulayan bir zihniyet, demokratik olamaz.



