Fazıl Say: Sadece Demirören’in Ziraat Bankas'ına ödemediği(!) borcu bile pandemide yüz binlerce insanımızın naçizane geçimi olabilirmiş

Piyanist Fazıl Say, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiasına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Sadece Demirören’in Ziraat Bankası'na ödemediği(!) borcu bile pandemide üz binlerce insanımızın naçizane geçimi olabilirmiş" düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duyduklarımızdan anlıyoruz ki, sadece Demirören’in Ziraat Bankas'ına ödemediği(!) borcu bile pandemide bu kadar çaresiz bırakılmış, terkedilmiş yüz binlerce insanımızın naçizane geçimi olabilirmiş. Kızgınım! Çok! Ya siz?" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Medya'nın, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti. Peker, Demirören'lere satılan televizyon kanalları ve gazeteleri Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yönettiğini söyledi.