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Fazıl Say referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladı

Say, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu

30 Ocak 2017 14:20

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği için referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin kişisel Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Fazıl Say, "memleketimizi sevdiğimiz için ve vatansever insanlar olduğumuz için HAYIR diyeceğiz" ifadesini kullandı. Say'ın paylaşımı kısa sürede 13 binden fazla beğeni aldı.

Fazıl Say'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"HAYIR diyeceğiz, memleketimizi sevdiğimiz için ve vatansever insanlar olduğumuz için HAYIR diyeceğiz. Çağdışı ve kuralları belirsiz bir tek adam rejimine HAYIR diyeceğiz. Elbette ki Atatürkçüyüz ama "ah Atam vah Atam" demeden HAYIR diyeceğiz; Aydınlık bir gelecek için, dostça, güzelce ve uygarca beraber yaşamak uğruna HAYIR diyeceğiz."

Erdal Beşikçioğlu'ndan Arda Turan'a videolu gönderme:

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