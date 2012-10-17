Fazıl Say perşembe günü hakim karşısına çıkacak

Say hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 18 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Enes Can'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre; Piyanist ve besteci Fazıl Say hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, 18 Ekim Perşembe günü yapılacak.

İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nce görülmesine başlanacak davanın iddianamesinde, Fazıl Say'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter 'da yazdığı bazı yazılarda, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği ifade ediliyor.

Fazıl Say'ın söz konusu tweetlerine de yer verilen iddianamede, Say'ın şikayet konusu yazılarının kamusal barışı bozmaya elverişli olduğunun açık şekilde anlaşıldığı kaydedilerek, “Kamusal tartışmaya hiçbir katkıda bulunmayan ve yeryüzünde yaşayanların büyük çoğunluğunun mensubu oldukları üç büyük dinin mensuplarının ortak değerleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara yönelik hislerini nedensiz yere incitecek ve bu kavramların anlamsız, gereksiz ve değersiz olduğu kanaatini uyandıracak şekilde dini değerleri aşağılamak kastıyla yazıldığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanılıyor.

İddianamede, Say hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” gerekçesiyle 1,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın geçmişi

Fazıl Say twitter hesabından Ömer Hayyam'ın "Irmaklarindan saraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her muminine 2 huri verecegim diyosun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi allahçı, bu bir paradoks mu?" şeklindeki şiirini paylaşmıştı.

Ali Emre Bukağılı, Turan Gümüş ve Orkun Şimşek, Say hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erhan Gülcan tarafından iddianame hazırlanmış ve iddianamenin İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nce kabulünün ardından Say, hakkında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.