Fazıl Say: Müzik, barışın çaresidir

Cumhuriyet yazarı Fazıl Say, Avrupa’daki turnesinin Paris katliamının gölgesinde geçtiğini söylerken müziğin barış mesajı verdiğini ifade etti. Konserlerini iptal edebileceğini söyleyen Say, “Müzik sevgidir. Müzik insanlıktır. Müzik barışın çaresidir” diyerek bu kararı almadıklarını belirtti.

Fazıl Say'ın Cumhuriyet'te “Müzik barışın çaresidir" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2015) yazısı şöyle:

5 konserlik Avrupa turnesi sona erdi. Çok zor bir haftaydı. Paris terör olayları tam bir şok yarattı. Dostlar; 30 yıldır Avrupa’dayım. Avrupalılarda bu terör olaylarının yarattığı kadar travmayı, bu 30 yıllık tarihte hiç görmedim. Bu kadar derin bir olağanüstü hal, korku, endişe benim yaşadığım dönemde, Avrupalılar yaşamadı.

Anlatmak isterim, konserler iptal olabilirdi, birçok şey iptal oldu, hayat durdu, biz yine de konserleri yapmaya karar verdik.

Ve her şeye rağmen, konserlerimiz fevkalade doldu.

Şunu da iyice iyi anladım bu turnemde; müzik, sesler aracılığı ile insanlara dostluk ve barış mesajı vermekte. İnsanları sevgi ile sarmalamakta. İnsanlar müzik ile iyileşmekte ve hissetmekte.

Orkestra ile çaldığımız eser, Ravel olsun, Anadolu’nun sessizliği olsun, ben bir Türk müzisyeni olayım, orkestra da Hapon, Belçikalı, Ermeni, Rus, Musevi kim olursa olsun bu dostluk bizi birbirimize bu sefer daha da yakınlaştırdı. Bis olarak solo Sarı Gelin çaldım hep; olsun bu mesaj Batı ve Doğu insanları arasında dolanıyor, onları birbirine kavuşturuyor.

Müzik sevgidir. Müzik insanlıktır. Müzik barışın çaresidir.

Bu turnede beraber çalan tüm meslektaşlarıma, Belçika Ulusal Orkestrası’na, şef Andre Boreyko’ya ve salonlarımızı dolduran binlerce sanatsevere sevgiyle sarılıyorum.