T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fazıl Say: Kavgamız insaniydi, hayata dön Müslüm baba

Fazıl Say, by pass operasyonu geçiren, ardından durumu ciddileşen ve yoğun bakımdan çıkarılmayan Müslüm Gürses için bir yazı kaleme aldı

20 Kasım 2012 23:35

Arabesk müzik için yaptığı yorumlar nedeniyle bir kez daha tepkilerin odak noktası olan Fazıl Say, yoğun bakımda bulunan Müslüm Gürses için, "Kavgamız insaniydi, hayata dön Müslüm baba"  dedi.  

Piyanist Fazıl Say, Müslüm Gürses'e Facebook'taki sayfasında böyle seslendi:

"Müslüm baba'ya acil şifalar diliyorum, en derin hislerimle; dayansın ve yaşamak kazansın, hayata dönsün isterim. En sert tartışmalarda en ağır sözleri karşılıklı söylemiş olsak bile, bu hayatta bambaşka müzik kulaklarımız, bambaşka gelecek hayallerimiz olsa bile, sonuçta bütün kavgalar da insanidir, bir insanın yaşama dönmesini istemek de insanidir, sonuçta insanız, ölümden değil, yaşamaktan yanayız, hayata dön Müslüm baba. Fazıl Say"

 

ETİKETLER

fazıl saymüslüm gürsesarabeskyoğun bakım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24