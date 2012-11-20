Fazıl Say: Kavgamız insaniydi, hayata dön Müslüm baba

Arabesk müzik için yaptığı yorumlar nedeniyle bir kez daha tepkilerin odak noktası olan Fazıl Say, yoğun bakımda bulunan Müslüm Gürses için, "Kavgamız insaniydi, hayata dön Müslüm baba" dedi.

Piyanist Fazıl Say, Müslüm Gürses'e Facebook'taki sayfasında böyle seslendi:

"Müslüm baba'ya acil şifalar diliyorum, en derin hislerimle; dayansın ve yaşamak kazansın, hayata dönsün isterim. En sert tartışmalarda en ağır sözleri karşılıklı söylemiş olsak bile, bu hayatta bambaşka müzik kulaklarımız, bambaşka gelecek hayallerimiz olsa bile, sonuçta bütün kavgalar da insanidir, bir insanın yaşama dönmesini istemek de insanidir, sonuçta insanız, ölümden değil, yaşamaktan yanayız, hayata dön Müslüm baba. Fazıl Say"