Fazıl Say, “Hiçbir AKP ’li dostum olamaz” diyerek AK Partili yeni belediye nedeniyle 15 yıldır genel sanat yönetmenliğini üstlendiği ve Kadir Dursun’la birlikte organize ettiği Antalya Piyano Festivali’nden çekildiğinin sinyalini verdi.



“Antalya’nın markası” olarak nitelendirdiği festivalle ilgili bir açıklama yapan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı: “Antalya Piyano Festivali, Türkiye’nin en büyük festivallerinden biri. Ve Avrupa ’nın da en iyilerindendir. 15’inci yılına girdiğimiz Antalya’nın markası Piyano Festivali sürecinde 4 belediye başkanı gördük. Festivali 15 yıldır beraber organize ettiğimiz kadim dostum Kadir Dursun, ben olmazsam kendisinin de çekileceğini belirten bir yazılı basın açıklaması yaptı.

'Hiçbir AKP'li dostum olamaz'

Çünkü bugünkü belediye başkanı şahıs, festivalin Fazıl Say’lı ya da Fazıl Say’sız devam edeceğini ima etmiş basına. Şu bir gerçektir: Suçsuz yere yargılandığım ve 10 ay ceza aldığım için hiçbir AKP’li dostum olamaz. Yanımda bile duramaz! Bu şartlarda AKP belediyesinin kazandığı bir şehirde bir aydınlanmayı temsil eden bizim festivalimize ne olacak ben de merak ediyorum.”



Açıklamasında festivali ‘başta Kadir Dursun’un ve Fazıl Say’ın 15 yıl gözü gibi baktıkları çocuğu’ olarak nitelendiren Say, “Filanca kişinin filanca şartını kabul edecek kişiler değiliz. İstenmediğimiz yerde duracak da değiliz. Benim artık yanımda bile duramayacak olan o şahıs kararı kendi verecek.



Antalya’nın medar-ı iftiharı bir festivale devam etmek istiyorsa bu şartlarda buyursun etsin. Bu festival aydınlanmadır. Festivali Antalya’nın ilçelerine ve okullarına ve kenar mahallerine kadar taşıdık. Biz gurur duyuyoruz Antalya Piyano Festivalimizle” ifadelerine yer verdi.