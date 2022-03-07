Piyanist Fazıl Say, "Halkı çok zor günler bekliyor, hatalardan zamanında dönülseydi, bu kadar zorluğa belki de düşülmezdi. Uçuk zamları görünce dertlendim" değerlendirmesini yaptı.

Say Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uçuk zamları görünce dertlendim. Halkı çok zor günler bekliyor dostlar, hatalardan zamanında dönülseydi, bu kadar zorluğa belki de düşülmezdi. En son 40-45 yıl öncesi, Çocukluğumda vardı kuyruklar, hatırlarım. Hepimiz için çok zor olacak… Hepinize iyi bir hafta dilerim. Olabildiğince…" düşüncesini dile getirdi.