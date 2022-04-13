Fazıl Say: Genco Erkal’ı rahat bırakın!

Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın (83), 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına tepki gösterdi. Say, yarın yapılacak duruşma öncesi Erkal'a destek verdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genco Erkal Türk tiyatrosunun en değerli en büyük ustalarından biri. Şu vahim duruma bakın!!! Genco Erkal’ı rahat bırakın!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

2016 yılında ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturmada, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı’nın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle usta tiyatro sanatçısı Erkal hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. Usta sanatçı cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.