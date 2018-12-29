Fazıl Say: "Erdoğan'a bir buçuk ay önce sorduk, konserime gelmek istediğini söylediler"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konser davetine verdiği yanıtı köşesinden aktardı. Özkök, Say'ın, “Bir buçuk ay önce sorduk, gelmek istediğini söylediler...” dediğini söyledi.

Özkök'ün "Fazıl Say'a açıkça sordum: Cumhurbaşkanı geliyor mu" başlıklı (29 Aralık 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’yı alkışlıyorum.

Dünün haberi Fazıl Say’ın Cumhurbaşkanı’nı konserine davet etmesiydi.

İçimden “İşte budur” dedim...

Cumhurbaşkanı’nın bir taziye mesajı bakın ülkenin önüne ne güzel bir yol açtı.

Tabii şimdi herkesin kafasındaki soru şu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan o konsere gider mi?

Dünkü gazetelerde “Gidecek” diye haberler vardı.

Direkt Fazıl Say’a sordum.

Cevabı aynen şu:

“Bir buçuk ay önce sorduk, gelmek istediğini söylediler...”

Yani katılacağına dair kesin bir cevap verilmemiş.

İnşallah katılır.

Tabii herkesin kafasındaki ikinci soru da şu:

Giderse salonda nahoş bir tepki olur mu?

Ben Türkiye’nin artık bu çizgiyi aştığına inanıyorum.

Tabii burası Türkiye... Her metrekareye düşen trol kafa sayısının çok yüksek olduğu bir ülke...

Kendi payıma tepkimi dile getireyim.

Eğer Cumhurbaşkanı bu daveti kabul eder ve konsere giderse... Ben de o salonda olsam...

Ayakta alkışlardım.

Salondan biri terbiyesizlik yapmaya kalksaydı da...

Cumhurbaşkanı’nın korumalarından önce ben yerimden fırlar, o terbiyesizliği yapana, “Otur lan yerine” diye bağırırdım.