Fazıl Say: Emine Ülker Tarhan CHP'nin başına geçsin

Dün gece CHP Grup Başkanvekili Emine Ülkler Tarhan'ın başını çektiği bir grup CHP'li milletvekili Ankara'ya sıçrayan Gezi protestolarını toplanan gruba müdahale etmek isteyen polislere TOMA'ların önüne oturarak direndi. Bu olay üzerine Fazıl Say, Twitter'da #emineulkertarhanchpninbasinagecsin başlıklı bir hashtag başlattı. Say, bu konuda takipçilerinden epey destek aldı ve hashtag'i TT'ye (Trend Topic) taşımayı başardı.

Dün gece Taksim'de başlayan polis müdahalesi nedeniyle eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sabah kadar sürdü, bugün de devam ediyor. Taksim'de yaşanan olaylar Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana gibi şehirleri de ayağa kaldırdı, insanlar sokaklara döküldü.

Yaşanan olayları protesto etmek amacıyla Ankara Kennedy Caddesi'nde gösteri düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplanan grup, sloganlar atarak Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek verdi. Ankara'da bir grup CHP milletvekili polisin göstericilere müdahale etmesini engellemek için TOMA'nın önüne oturdu. TOMA'nın önüne oturanların en başında gelen isimlerden biri olan CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, sosyal medyada övgü aldı ve #emineulkertarhan basbakanolsun #emineulkertarhanchpninbasınagecsin şeklinde hashtag'ler başlatıldı. Hashtag'leri başlatan isimlerin başında piyanist Fazıl Say geliyor.

Say, CHP'li Emine Ülker'e verdiği desteği şu tweetlerle ifade etti:

Emine Ulker Tarhan'i CHP' nin basinda gormek isterdim.

Tarhan yakisir

#emineulkertarhanbasbakanolsun

Dun sikca dile getirilen bir sey araya kaynasin istemiyorum

Emine Ulker Tarhan CHP genel baskani olmali.

Hakikaten iyi olur CHP , RT lutfen