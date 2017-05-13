Fazıl Say: Düşünün, bir bilim insanı ne kadar zor yetişiyor...

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 66 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için, Instagram hesabından kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.

Say paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir şeyler yap Türkiye

Düşündüklerimi yazmak isterim, zor, ama isterim… Üzülmemek elde değil. binlerce binlerce binlerce akademisyen ihraç edildi. Bunların arasında niye ihraç edildiğini bile bilmeyen binlerce suçsuz insan var. İşinden gücünden oldular. Hayatlarını adadıkları mesleklerinden uzaklaştırıldılar. Bazıları bir barış dilekçesine imza attığı için ihraç edildi, bazıları barış dilekçesine imza atan meslektaşlarının ihraç edilmesine tepki gösterdiği için ihraç edildi, bazıları hiç bir şey yapmadığı suçsuz olduğu halde ihraç edildi, şimdi dostlar; bu çağdaş denilen “yeni” denilen bir ülkede yaşanamaz. Düşünün; bir bilim adamı ne kadar zor yetişiyor. Birileri gelip bir çırpıda 5000 akademisyeni işinden atıyor. Bu haksızlığa tahammül edilemez. Bu insanlar bu ülkenin üniversite hocalarıdır ; yapmayın. Filanca siyasi konuda farklı düşünmek de suç olmamalı, yani filanca görüşün bir cezası olacaksa; bu halkın yüzde 49’u mu cezalandırılacak, pardon; yanlış dedim yüzde 100’ü mü?!!

Say, KHK ile ihraç edilen müzisyenlere de değinerek şunları yazdı:

Tanıdığım müzisyenler var KHK’dan ihraç edilen, biliyorum, hiç bir suçları yok, ne bir terör örgütünün yakından uzağından geçmişlikleri ne de başka bir şey, suçları yok, sosyal medyaya bir şey yazmışlıkları da yok. Yani hakikaten sebep ne bilinmiyor. Bu müzisyenler mesela niye ihraç edildi? Bir kişi açıklayamaz. Gerçekten merak ediyorum, kim onları şikayet etti ve hangi gerekçeyle? Beni asıl üzen ise, ne yıllardır çalıştıkları kurumlardan bir destek gördüler ne de onyıllardır beraber müzik yaptıkları meslektaşlardan hiç bir dayanışma göremediler. Acıklı bu. Acı. Bu çaresizlik her seferinde içimi karartıyor.