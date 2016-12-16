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Dünya
Deutsche Welle

Fazıl Say dünyanın en prestijli müzik ödülünü alacak

Geçtiğimiz günlerde Say'ın Türkiye'deki konserine satırla saldırı düzenlenmişti...

16 Aralık 2016 22:40

Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü bugün Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen törenle piyanist ve besteci Fazıl Say'a takdim edilecek.

Bonn merkezli Beethoven Akademisi’nden yapılan açıklamada, Fazıl Say’ın “çeşitli şekillerde kültürlerarası diyalog için çaba gösterdiğine” dikkat çekildi. Fazıl Say’ın "bestelerinde Doğu’ya ait temaları farklı bir bakış açısıyla yorumladığı, bunların müzikal temaların yanı sıra savaş, nefret ve yıkıma dair izlenimler” olduğu belirtildi. Açıklamada, Say’ın Türkiye'de "dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle yargılandıktan sonra 2013 yılında tecilli hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Ayrıca Say’ın Avrupa Birliği’nin kültürlerarası diyalog elçisi olduğu belirtildi. Açıklamada, Fazıl Say'ın gösterdiği çaba ve tutum nedeniyle Uluslararası Beethoven Ödülü'ne layık görüldüğü kaydedildi.

Beethoven Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Torsten Schreiber de, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Say "besteleriyle Avrupa ve Türkiye arasında diyalog arayışında olduğu için” ödülü almaya hak kazandığını söyledi.

"Tek konumuz sanat ve insanlık”

Törende bir süredir Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar'ın Fazıl Say hakkında bir konuşma yapması planlanıyordu. Ancak Beethoven Akademisi'nden yapılan açıklamada

Can Dündar’ın katılımına ilişkin haberin "Avrupa ve Türkiye'de yoğun tepki topladığına” dikkat çekildi. Bu nedenle, törenin içeriksel olarak sadece Fazıl Say'a odaklanabilmesi için Can Dündar’ın törene katılmamasına karar verildiği duyuruldu.

Fazıl Say, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ise bu törende siyasete yer verilmeyeceğine işaret ederek, "tek konumuz sanat ve insanlıktır” dedi. "Toplumun ve devletin her kesiminden insan bu onurlu törene davetlidir” diyen Fazıl Say, "Orada ben Aşık Veysel anısına yazdığım "Kara Toprak" eserimi çalacağım. Endişe ve üzüntümüzü, dayanışma ile paylaşabilelim isterim” ifadesini kullandı.

Yardım konseri verilecek

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller'in himayesinde düzenlenecek tören kapsamında "Türkiye'de insan hakları ve özgürlük için” başlıklı bir konser verilecek. Suriyeli piyanist Ayham Ahmed, Ferhan ve Ferzan Önder ikilisi, Filistinli piyanist Kerim Seyid, Suriyeli Ermeni müzisyen İbrahim Keivo konserde sahne alacak isimler arasında bulunuyor. Konserin geliri, kriz bölgelerinde yürütülen müzik projelerine aktarılacak.

Alman devleti tarafından da desteklenen Beethoven Akademisi, 13 Mart 2016'da kuruldu. Kurum, insan hakları başta olmak üzere çeşitli toplumsal konular çerçevesinde kültürel projeleri hayata geçiriyor. 2015 yılından bu yana verilen ödül 10 bin euro tutarındaki ödüle geçen yıl Suriye'deki Yermuk mülteci kampının yıkıntıları arasında piyano çaldığı fotoğrafı hafızalara kazınan Suriyeli piyanist Ayham Ahmed'e verilmişti.

Türkiye'deki konserine satırlı saldırı!

Say'ın Türkiye'deki konserine satırlı bir saldırı düzenlenmişti. İşte o görüntüler...

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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