T24 LogoT24 Logo
Spor

Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Bu "çile" niye seyredilsin ki, sen söyle arkadaş...

09 Nisan 2021 11:25

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli ekibin "ruhsuz, inançsız hatta yeteneksiz" olduğunu söyledi. 

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin puan kayıplarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getiren dünyaca Fazıl Say, dün akşamki karşılaşmadan sonra da isyan etti.

Fenerbahçeli ekibin inançsız ve yeteneksiz olduğunu ifade eden Fazıl Say, paylaşımında şunları kaydetti: "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu siz söyleyin? Bu durum; ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki? Sen söyle arkadaş..."

fazıl sayfazıl say fenerbahçepiyanist fazıl say
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24