Fazıl Say’dan Berke ve Perit mesajı: “Özgürlük”  ve “umut” hayatlarımızın suyudur, oksijenidir

Piyanist Fazıl Say, 94 gündür tutukluluğun ardından serbest bırakılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke Gök ve Caner Perit Özen’in tahliye edilmesine ilişkin olarak, “Özgürlük’ ve ‘umut’ hayatlarımızın suyudur, oksijenidir” düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Berke ve Perit’in tahliyesine çok sevindim. Onlara , öğrenimlerinde ve hayatlarında başarılar dilerim. #BerkeyePeriteÖzgürlük “Özgürlük” ve “umut” hayatlarımızın suyudur, oksijenidir. Daha güzel bir dünya için hür yolda devam.” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tahliye edildi