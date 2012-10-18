Fazıl Say bugün hakim karşısına çıkıyor

Twitter’da paylaştığı, Ömer Hayyam'dan alıntılanan bir mesaj nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan piyanist Fazıl Say’ın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Ali Emre Bukağılı, Turan Gümüş ve Orkun Şimşek, Say’ın çeşitli tarihlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazdığı ve başkalarından alıntı (retweet) yaptığını iddia ettiği yazılarında İslam dinine, bu dine mensup Müslümanlara yönelik ağır hakaretler ederek dini değerleri alenen aşağıladığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde aralarında Tarık Akan, Rutkay Aziz, Bülent Kayabaş ve Selçuk Yöntem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adliye önünde Fazıl Say'a destek olmak için toplandı.



Fazıl Say'a destek



Fazıl Say’a destek için Ses Tiyatrosu’nda “Sesimiz Seninledir” sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte sahne alan Genco Erkal, Fazıl Say’ın mesajını okudu. Say, mesajında “Bu öyle bir çağ ki tarif edemiyorum. Ancak Nazi Almanyası’nı hatırlatıyor” dedi.

Bu davanın hukuk tarihine geçeceğini belirten ve "dünya bu davaya gülmektedir” ifadelerini kullanan Fazıl Say “bu haksızlık bana değil hepimizedir” dedi.

Say’ın mesajı “madem karanlık bir dönem aydınlatalım” sözleriyle bitti.