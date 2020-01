Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- PİYANİST ve bestekar Fazıl Say, Bodrum\'da konser verdi. Konsere ilgi büyük olunca, bazı izleyiciler için sahneye sandalye konuldu. Say, performansı ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konacık Mahallesi\'ndeki Heredot Kültür Merkezi\'nde Ege konserleri kapsamında sahneye çıkan Fazıl Say\'ı yaklaşık 500 kişi izledi. Konsere ilginin fazla olması nedeniyle, bazı sanatseverler konseri sahneye yerleştirilen sandalyede. Say, konserinde kendi bestelerinin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerine de yer verdi. Sanatseverlerin beğenisini toplayan konser yaklaşık 90 dakika sürdü. Say, konserin sonunda sanatseverlerin alkışları nedeniyle tekrar sahneye gelerek, kendisine ait bestesini seslendirdi.

FOTOĞRAFLI