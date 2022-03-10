Fazıl Say: Biz doktorlarımıza muhtacız, gitmemelerini sağlayan iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor

Piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına beyin göçü yapan doktorlar için söylediği "Giderlerse gitsinler" sözünün ardından, "Biz doktorlarımıza muhtacız" dedi. Say, doktorların iyi çalışabilmeleri ve gitmemelerini sağlayan iyi bir sistemin gerekli olduğunu söyledi.

Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz doktorlarımıza muhtacız dostlar. Onlara şükran borçluyuz. Bir ülkenin doktorlarını, sağlık çalışanlarını, çözümsüzlüğe ve çaresizliğe sürüklemek, toplum için büyük bir trajedi. Büyük endişe. Gitmemelerini, iyi çalışabilmelerini sağlayan, iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor." dedi.

Erdoğan ne demişti?

'Az maaş aldıkları doğrultusunda şikâyet eden doktorları bu devletin yetiştirdiğini' savunan Erdoğan, "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir" demişti.