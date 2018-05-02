FAZ: Trump'a verilecek tavizin sınırı olmalı

Franfurter Allgemeine Zeitung, Avrupa Birliği'nin (AB) ticari anlaşmazlıkta ABD Başkanı Donald Trump'a ne kadar taviz vereceğini iyi bilmesi gerektiğini yazıyor:

"Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlığın ikinci turu başladı. AB 1 Haziran'a kadar, ithal çelik ve alüminyuma zamlı gümrük tarifesinden neden istisna edilmesi gerektiğine Başkan Trump'ı ikna etmek zorunda. Avrupa'nın işi kolay olmayacak. AB Trump'ın iştahını daha da kabartmadan ve uluslararası ticaret kurallarının savunuculuğundaki inandırıcılığına gölge düşürmeden ne kadar taviz vereceğini iyi düşünmeli. Aynı zamanda AB ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkmasına da meydan verilmemeli. Berlin'in Trump'a fazla kolaylık göstermeye hazır olduğunun anlaşılması Avrupa ülkelerini birbirine düşürebilir. Bu durumda AB ticaret devi olma özelliğini bir daha kazanmamak üzere kaybeder.”

Die Welt gazetesinin yorumunda dünya ticaret rejiminin Trump'ın başkanlık dönemini kazasız belasız atlatması gerektiği vurgulanıyor:

"Almanya Başbakanı Angela Merkel patlak veren krizlerde temkinli olma, sert adımlardan kaçınma ve adımları zamanında atma yöntemini kullanıyor. Bu özelliği kendini Euro Birliği'nin dağılma tehlikesi geçirdiği yıllarda göstermişti. Euro bölgesini ayakta tutabilmek için Merkel'in sergilediği pragmatik ve vizyondan uzak tutumu ileride yük olabilir. Dünya ticaret rejimini Donald Trump'ın tehditlerinden kurtarabilmek için Merkel'in pragmatik usulüne yine ihtiyaç var. Kurallara bağlı ticaret rejiminin Trump dönemini yara almadan atlatması sağlanmalı. Ticari anlaşmazlıkta Merkel'in izlemesi gereken yol bu olmalı.”

Süddeutsche Zeitung İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'ın nükleer silahlanma programını sürdürdüğü şeklindeki iddiasına şu satırlarla değiniyor:

"Doğru yolun hangisi olması gerektiğini Avrupalılar gösterdi. İran'ın füze programını devam ettirmesine yaptırımla karşılık verilecek. Avrupa İran'ın bölgesindeki saldırgan dış politikasına böyle tepki gösterecek. İran ile İsrail'in Suriye'de sürdürdükleri vekalet savaşı çığırından çıkabilir. Avrupa ülkeleri İsrail'den gelen bilgilerin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından tarafsız bir şekilde araştırılmasında ısrar etmelidir. İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal edip etmediği ancak böyle ortaya çıkartılabilir. Trump'ın dışişleri bakanı bile İran'ın anlaşmaya uymadığını şimdilik iddia edemiyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung İran meselesine ayırdığı yorumda yeni Ortadoğu düzeni arayışında İran'ı kapsayıcı bir yol izlenmesi gerektiğini dile getiriyor:

"Bütün tahripkâr hareketlere yatkın olan Rusya bile İsrail ile İran arasında doğrudan savaş çıkmasını istemez. Önemli olan Rusya'nın Tahran'ı akılla bağdaşmayan davranışlardan vazgeçirip geçiremeyeceğidir. Avrupa'nın her iki tarafla da ilişkileri var. Avrupa'ya her yerde güven duyuluyor. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı savunmakla yetinmemeli ve bütün tarafların çıkarlarını münasip şekilde kollayan bölgesel düzene İran'ın da dahil edilmesine çalışmalıdır. Son zamanlarda artan karşılıklı suçlama ve tehditler başarı baskısını artırıyor. İran'ın sorun teşkil ettiği yadsınamaz. Ama problem sadece nükleer anlaşmanın dört dörtlük olmamasından kaynaklanmıyor. Anlaşmanın feshedilmesi durumu düzeltmez.”

DW, dpa, AFP/AG, HS

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