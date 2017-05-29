FAZ: Avrupa pragmatik davranmalı

Frankfurter Allgemeine Zeitung, ABD Başkanı Donald Trump'un Amerikan süper gücünün dünya politikasındaki sorumluluklarının farkında olmadığını belirttiği yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Trump, otokratları utandırıcı bir şekilde pohpohluyor, demokratlara ise kaba ve incitici davranıyor. Avrupalılar acı bir tecrübe kazandı. Artık Almanya Başbakanı Angela Merkel bile ‘son günlerde yaşadıklarının, başkalarına yüzde yüz güvenebilecekleri günlerin biraz geçmişte kaldığını gösterdiğini' söyledi. Avrupa pragmatik davranıp çıkarların dengelenmesine gayret etmelidir. Ancak 21'inci yüzyılın karışmış dünyasında güvenliklerinden ve ekonomik refahlarından her zamankinden daha fazla bizzat sorumlu olduğu gerçeğini de görmezden gelemez. Bunu yaparken de kendini ne büyüksemeli ne de küçümsemelidir. Trump'un Amerika'sı yeni bir çağ başlatıyor.”

Süddeutsche Zeitung yorumunda ABD Başkanı'nın her şeyin kendi kıstaslarına uyup uymadığına göre karar verdiğini yazıyor:

"Donald Trump'un farklı düşündüğü gibi sadece kendi başarı kriterlerini esas alması durumu daha da zorlaştırıyor. Kamuoyu Trump'u dehşet içinde izleyip gözlerine inanamazken, o ilk dış seyahatinde büyük başarı kazandığına inanıyor. Suudi Arabistan ile milyarlarca dolarlık silah satış anlaşması imzalaması, İsraillilerle Filistinlilerin gönlünü almalar, gülümseyen bir Papa, gösteriş meraklısı ABD liderinin yanında figüran gibi kalan Avrupalı liderler. Oysa ülkelerinin G7'yi ilgilendiren hemen bütün konularda tamamen yalnız kalmasının Trump taraftarlarını düşünmeye sevk etmesi gerekirdi. Ama bunun tam aksini gözlemlemekteyiz.”

Nürnberger Nachrichten gazetesinin yorumunda Donald Trump'un ABD'nin başkaları tarafından kendisi gibi değerlendirilmediğini idrak etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor:

"Şayet Trump bütün istediklerini kabul ettirdiğini sanıyorsa yanılıyor. O önemli müttefikler, eski dostlar ve daha da önemlisi ABD için de yararlı olacak koalisyonlar kurma imkânını kaybetti. Bu teşhisin doğrulanacağı tarih belli. 20'ler Grubu liderleri Temmuz başında Hamburg'da bir arayla geldiklerinde, ne kadar bağırıp çağırsa ve kabalık etse de kendisine karşı koalisyonlar kurulduğunu görecektir. O buluşmada belki, kendi gözünde her şeyden önce gelen Amerika'yı başkalarının farklı değerlendirdiğini idrak eder.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung, İtalya'daki G7 zirvesinde Trump Amerikasının önceliklerinin gün ışığına çıktığını dile getiriyor:

"Taormina zirvesinin fiyaskoyla sonuçlanmasının tek sorumlusu Trump değildi. Ancak dehşet verici ortamda geçen görüşmelerin ardından gerçeğin inkâr edilmesi mümkün değildir. ABD yönetimi geleneksel liderlik rolünden ve küresel sorumluluklarından sıyrılıp, en gerekli olanı yapmakla yetinmek niyetinde. Otokrat liderlerle içli dışlı olup demokratlar arasında görgüsüzlük yapması muhakkak Amerikalıları da üzmüştür. Oyun kuralların değişmekte olduğu hemen fark ediliyor. G7'nin kurulmasından 40 yıl sonra aşinalıkların çoğu sona eriyor.”

DW/dpa/AG/HS

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