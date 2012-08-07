T24 LogoT24 Logo
Spor

Favoriler zorlanmadı

Serilerinde ilk 3 sırayı elde eden atletlerle en iyi 3 dereceyi elde edenler, yarı finale çıktı.

07 Ağustos 2012 22:44

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un da aralarında bulunduğu favori atletler Londra Olimpiyatları'nda 200 metre yarı finaline yükseldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan erkekler 200 metre elemeleri, 7 seriden oluştu.

Serilerinde ilk 3 sırayı elde eden atletlerle en iyi 3 dereceyi elde edenler, yarı finale çıktı.

100 metrede olimpiyat şampiyonu unvanını koruyan Usain Bolt, 20.39'luk derecesiyle ilk seriyi birinci sırada tamamladı.

100 metrede 10 saniyenin altına inen ilk beyaz atlet Fransız Christophe Lemaitre de ikinci seriyi 20.34'lük zamanıyla ilk sırada bitirdi.

Jamaika'daki olimpiyat seçmelerinde 100 ve 200 metrelerde Usain Bolt'u geçen Johan Blake de dördüncü seriyi 20.38'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve yarı finale yükselen bir başka atlet oldu.

Üçüncü Jamaikalı atlet Warren Weir de 20.29'luk derecesiyle beşinci serinin birincisi oldu.

 

ETİKETLER

2012 londraolimpiyatlar200 metrebolt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24