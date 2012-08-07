Favoriler zorlanmadı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt'un da aralarında bulunduğu favori atletler Londra Olimpiyatları'nda 200 metre yarı finaline yükseldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan erkekler 200 metre elemeleri, 7 seriden oluştu.

Serilerinde ilk 3 sırayı elde eden atletlerle en iyi 3 dereceyi elde edenler, yarı finale çıktı.

100 metrede olimpiyat şampiyonu unvanını koruyan Usain Bolt, 20.39'luk derecesiyle ilk seriyi birinci sırada tamamladı.

100 metrede 10 saniyenin altına inen ilk beyaz atlet Fransız Christophe Lemaitre de ikinci seriyi 20.34'lük zamanıyla ilk sırada bitirdi.

Jamaika'daki olimpiyat seçmelerinde 100 ve 200 metrelerde Usain Bolt'u geçen Johan Blake de dördüncü seriyi 20.38'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı ve yarı finale yükselen bir başka atlet oldu.

Üçüncü Jamaikalı atlet Warren Weir de 20.29'luk derecesiyle beşinci serinin birincisi oldu.