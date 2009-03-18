Favoriler yanıltmadılar



Indian Wells Tenis Turnuvası’nda erkeklerde son şampiyon Novak Djokovic ve Arjantinli Juan Martin Del Potro, rakiplerini yenerek 4. tura yükseldi. Bayanlarda ise bir numaralı seri başı Dinara Safina, adını çeyrek finale yazdırdı.



Bu turnuvada geçen yıl mutlu sona ulaşan Sırp Novak Djokovic, dünya klasmanında 64. sıraya kadar gerileyen Alman Tommy Haas ile karşı karşıya geldi.



Djokovic, iki kez servis kırdığı ilk seti 6-2 kazandı. Haas, ikinci sette genç Sırp rakibine karşı büyük direnç gösterdi. Ancak Djokovic, bu seti de tie-break sonucu kazanarak 4. tura yükselen taraf oldu.



6 numaralı seri başı Juan Martin Del Potro'nun rakibi ise dünya sıralamasının 30 numarası Avusturyalı Jurgen Melzer'di. İlk set, 6-2 Del Potro'nun üstünlüğüyle sona erdi. İkinci seti ise Melzer aynı skorla kazandı. Son set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tenisçilerin toplam 4 kez servis kırdığı seti, Arjantinli Del Potro tie-break sonucu kazandı ve 4. tura yükseldi.



Rus raket Marat Safin'in düşüşü ise sürüyor. Dünyanın eski 1 numarası, elemelerden gelen Amerikalı rakibi John Isner'e 7-5 ve 6-4'lük iki setle boyun eğdi.



Bayanlarda turnuvaya 1 numaralı seri başı olarak katılan Marat Safin'in kızkardeşi Dinara Safina ise, Amerikalı Jill Craybas ile karşı karşıya geldi.



Önceki turlarda Jelena Dokic ve 16 numaralı seri başı Anabel Medina Garrigues'i eleyen dünyanın 102 numarası, Rus rakibi karşısında tutunamadı. Safina, 7-5 ve 6-4'lük iki setle adını çeyrek finale yazdırdı.



4 numaralı seri başı olarak şampiyonluk şansı arayan Rus Vera Zvonareva da Çinli rakibi Li Na'yı geçerken zorlanmadı. Her iki sette de birer kez servis kıran Rus raket, rakibini turnuvanın dışına itti.

