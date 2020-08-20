Fauci'den Rusya'nın geliştirdiği potansiyel Koronavirüs aşısı yorumu: Düzmece

Fauci, Rusya'nın tescillediği ilk Koronavirüs aşısını 'düzmece' olarak niteledi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü, aşının gerekli güvenlik testlerinin tamamlanmadığını söyledi.

George Washington Üniversitesi'nde bir podcast yayınına katılan Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı açıklamasıyla ilgili soruya, "Bir aşının sahibi olduğunu söylemesi için değil, güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunu söylemesi düzmece" ifadelerini kullandı.

"Bir aşı sahibi olmak ile güvenli ve etkili bir aşı sahibi olmak arasında büyük fark var"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Fauci, "Bir aşı sahibi olmak ile gerçekten iyi tasarlanmış, randomize plasebo kontrollü deneylerde, yüz milyonlarca kişiye güvenli ve etkili bir aşı vermeye başlayacağınızı kanıtlamak arasında büyük bir fark var" dedi. ABD'li doktor, "Bildiğim kadarıyla ki doğru bildiğimden eminim, bu aşıyı büyük, randomize ve plasebo kontrollü deneylerle yoğun bir biçimde incelemediler" diye konuştu.

Rusya'nın, tarihte uzaya gönderilen ilk uyduya atıfla 'Sputnik V' adını verdiği aşı, çok sayıda insan üzerinde deneme öngören Faz 3 testlerini geçmeden tescillenmesi nedeniyle bilimsel çevrelerde şüphe yaratmıştı.