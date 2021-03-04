Faturasını ödeyemeyen 590 bin abonenin doğalgazı kesildi

Koronavirüs'ün etkisiyle kötüye giden ekonomi işsiz sayısını arttırdı. Geçen yılın 9 ayında ülke genelinde 590 bin abonenin doğalgazının borcundan dolayı kesildiği ortaya çıktı. Her ay yaklaşık 65 bin abonenin doğalgazının kesildiği belirtiliyor.

Yılbaşından bu yana doğalgaza 3 kez zam gelirken, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan ise Türkiye'de doğalgazın ucuz olduğunu savundu. TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan Özcan, “Ankara'da bir metreküp doğalgaz 2.13 lira. Londra'da 4.2, Sofya'da 5.06, Almanya'da 6.06, Roma'da 7.7 ve Amsterdam'da ise 10.13 lira” dedi ve doğalgazın birçok ülkeye kıyasla daha ucuz olduğunu vurguladı. Özcan, geçen yıl konutlarda ve sanayi doğalgazında hiç fiyat artışı yapılmadığını, sanayide ise yüzde 9.68 indirim uygulandığını söyledi.

"Doğalgaz fiyatları çok yüksek"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise bu sözlere asgari ücret ile cevap verdi ve “Almanya'da asgari ücretli, bir aylık maaşıyla 2 bin 354 metreküp doğalgaz alabiliyor, bizde ise bunun yarısı ve 1.326 metreküp alabiliyor. Bizim bir asgari ücretlimiz İngiliz'in asgari ücretlisinin dörtte 1'i kadar doğalgaz alabiliyor. Maaşlarla kıyaslayın, doğalgaz fiyatları çok yüksek” açıklamasını yaptı.

Yeni yılda yüzde 3 zam

BOTAŞ'ın son yayınladığı tarife tablosuna göre, mart ayından geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı. Ocak ve şubat aylarında da BOTAŞ doğalgaza yüzde 1'er zam yapmıştı. Böylece yeni yılda yapılan zam oranı yüzde 3'ü buldu.

“Karadeniz'de doğalgaz bulundu, doğalgaz fiyatları arttı"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, doğalgaza her ay zam yapılmaya başlandığını ifade etti. Millet canıyla uğraşırken bu kadar zammın vicdanları sızlattığını vurgulayan Kaya, “Karadeniz'de doğalgaz bulundu, doğalgaz fiyatları arttı. Dolar çıkıyor, doğalgaz artıyor, dolar düşüyor yine doğalgaz fiyatları artıyor. 100 metrekare bir evin aylık doğalgaz faturası 400 liradan aşağı gelmiyor. Biz neden dünyanın en pahalı doğalgazını kullanıyoruz?” eleştirisinde bulundu.