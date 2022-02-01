Faturasına yansıtılan kaçak elektrik bedelini pankart asarak protesto ettiği için gözaltına alınan esnaf: Benden alınan haksız kazancı istiyorum

Adıyaman’da dükkânına gelen yüksek elektrik faturasına kaçak elektrik bedeli yansıtılmasını pankart asarak protesto eden esnaf Erdal Serbaş, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Serbaş, “Karakola götürüldüm. Suçum ne? ‘Pankart asmışsınız.’ Dediler, amaç ne? Yüksek gelen faturaya eleştiridir. Devlete, hükûmete karşı bir isyan değildir” dedi. 10 yıllık esnaf olduğunu belirten Serbaş, "Benden alınan haksız kazancı istiyorum" dedi.

Adıyaman’da market işleten Erdal Serbaş, elektrik zammını protesto etmek için işyerinin önüne pankart asmış, pankartta elektrik dağıtım şirketine tepki gösteren Serbaş gözaltına alınmış, pankarta da el konulmuştu. Serbaş, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serbaş, şunları söyledi:

"1 yılda 3 defa elektrik saati değiştirildi"

“7 milyar 100 milyon (7 bin 100 TL) elektrik faturası geldi. Ben de AKEDAŞ'a tepki olarak bir pankart astım. ‘AKEDAŞ hırsızdır. Bu zulme sessiz kalan da hırsızdır' yazıyor. Yüksek gelen elektrik faturasından dolayı, haksız bir kazanç olduğundan dolayı ben bunu pankart olarak astım. Polis arkadaşlar gelmiş, ‘savcının talimatı ile bu pankartın indirilmesini istiyoruz. ‘Ben indirmiyorum.’ Sonra karakola götürüldüm. Suçum ne? ‘Pankart asmışsınız.’ Dediler, amaç ne? Yüksek gelen faturaya eleştiridir. Devlete, hükümete karşı bir isyan değildir. Bunun sadece bir pankart olduğunu söyledim, bana bir takım tutanak ve ifadeler imzalatarak serbest bıraktılar.

Ben burada 10 yıllık esnafım. Bugüne kadar kaçak kullanmadım, kullansaydım 10 senedir kullanırdım. 1 yıllık elektrik faturalarım ve tüketim bedelleri var. Aylık gelen ortalama rakamların hepsi yazıyor. Bir yılda 3 defa elektrik saatim değişildi. En son saat değişiminde bana kaçak elektrik bedeli yansıttılar. Bunu neye dayanarak dediklerini ben de bilmiyorum. Gelen faturanın ortalaması elimde gördüğünüz evraktır. Bunu istediği yerlere gösterebilir. Kaçak elektrik kullanımı varsa bir öncekilerde de kaçak vardır. Elimdeki evraka bakıyorum ve bu ay gelen elektrik faturasına bakıyorum. Bunların arasındaki fark resmen AKEDAŞ'ın bir soygunudur."

"Benden alınan haksız kazancı istiyorum"

Serbaş, kaçak elektrik kullanım bedelinden dolayı 186'yı aradığını söyledi. Serbaş,"Müşteri Hizmetlerinin yaptıkları kontrollerde de kaçak elektrik kullanımı yoktur denildi. 'Böyle bir şey görünmüyor, faturalarınız düzenli ödeniyor' denildi. Bunların ses kayıtları mevcut, arama kayıtları mevcut. Varsa bir kaçak elektrik kullanımı ben bedelini ödemeye razıyım. Böyle bir şey yoksa benden alınan haksız kazancın geri verilmesini istiyorum" diye konuştu.

AKEDAŞ yetkilileri, ANKA Haber Ajansı'nın olayla ilgili sorusuna, "Konuyla ilgili yapacağımız herhangi bir açıklama yoktur. Süreç yargıya taşınacaktır" yanıtı verdi.