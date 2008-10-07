Faturası 7 milyon EURO !





İspanyol basını, Aragones’in çok sıkı bir sözleşme yaptığını vurguladı, hocanın bir ay kalsa da, iki yıl çalışsa da net 7 milyon euro alacağını yazdı. Gazeteler, bu özel maddenin bozulmasının tek yolunun İspanyol çalıştırıcının istifası olduğunu da belirttiler





Ünlü çalıştırıcının sarı-lacivertlilerdeki konumunu sorgulayan İspanyol basını, Aragones’in kulüple yaptığı anlaşmanın, son yılların en iyi sözleşmesi olduğunu iddia ederek, “Luis gitse de, kalsa da Fenerbahçe’den kârlı çıkacak” yorumunda bulundular. İspanyol yorumculara göre, Aragones’in sözleşmesinde yer alan özel bir maddeye göre Fenerbahçe’nin hocayı göndermesi halinde iki yıllık ücretinin tamamını ödemek zorunda olduğunu belirttiler.



Luis Aragones’in sarı-lacivertlilerden, yıllık vergilerden arınmış net 3.5 milyon euro aldığına dikkat çeken İspanyol basını, hocanın bir ay da kalsa, iki yıl da çalışsa bu paranın toplamını Fenerbahçe’den tahsil edeceğine değindiler. Fenerbahçe’nin Kayserispor’a 4-1 yenilmesini Radyo Marca’da tartışan uzmanlar, tecrübeli hocanın, Vicente del Bosque’nin durumuna düşmemek için işi sıkı tuttuğunu belirttiler.





İyi bir tercüman



Sarı-lacivertli kulübün, bu maddeden dolayı Luis Aragones’e katlanmak zorunda kaldığının altını çizen yorumcular, bu özel maddenin bozulmasının tek yolunun Luis’in istifa etmesi olduğunu bilen İspanyol hocanın da sonuna kadar dayanmaya çalışacağını söylediler.

Radyo Marca ayrıca, Luis’in en büyük sorununun diyalog olduğunu da belirtti. Yorumcular, İspanyol hocaya mutlaka futbolu yakından bilen bir tercüman gerektiğini, onun bağırmasını, kızmasını, sevincini ve üzüntüsünü aktarabilecek bir kişinin Fenerbahçe’nin kurtuluşu olabileceğine vurgu yaptı.



