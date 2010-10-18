Faturalı Vodafone abonelerinin tüm bilgilerine herkes ulaşabilir

T24 - Faturalı Vodafone hattı kullanan kişilerin bütün kişisel bilgilerine internet üzerinden ulaşılabildiği ortaya çıktı. Şirketin web sitesindeki “açıktan” yararlanılarak, faturalı Vodafone kullanıcılarının görüştüğü, mesajlaştığı numaraları da içeren fatura dökümüne ulaşılabiliyor.

Taraf gazetesinin haberine göre; yazılım sektöründe çalışan Eyüp Çelik (23), Vodafone kullanıcılarının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. Herhangi bir Vodafone kullanıcısının bilgilerine ulaşabildiğini iddia eden Çelik’e bir muhabirimizin Vodafone hattına ait telefon numarasını verdik. Çelik, iddia ettiği gibi muhabirimizin görüştüğü telefonların dökümüne ulaştı. Çelik, verdiğimiz tüm diğer numaralar için de bu bilgilere ulaşmayı başardı. Çelik, söz konusu durumu, Vodafone’a gerek e-mail gerekse telefonla bildirmeye çalıştığını ancak, “ciddiye alınmadığını ve yanıt gelmediğini” kaydetti.



Kişisel bilgiler açıkta



Telefon ve mail bilgilerini bırakmasına rağmen herhangi bir yetkilinin henüz kendisiyle iletişim kurmadığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye web sayfasında kullanılan yöntemlerdeki eksiklik tüm bunlara neden oluyor. Veri tabanı sorgularının doğru bir şekilde kontrol edilmemesinden kaynaklanan bir açık söz konusudur. Bu açıktan, özellikle Vodafone faturalı hat kullanıcıları etkilenmektedir. Var olan bir hesaptan diğer bir hesaba ait sorgulamalar yapılabilmektedir. Bununla birlikte kişisel detaylar, görüşme detayları, mesajlaşma detayları görülebiliyor. Vodafone web sayfasına aktarılmış rehber bilgileri çıkarılabiliyor.”

Ağrılı bir genç olarak amatör ruhla bu işe başladığını anlatan Eyüp Çelik, “Lise mezunuyum. Vodafone’dan ağzı yanan bir kullanıcı olarak ‘acaba olur mu’ diye denedim. Baktım ki çok kolay biçimde istediğim herkesin kayıtlarına ulaşabiliyorum” dedi.

“Bu açığı ben buldum ama başkasının bulmayacağı garantisi yok ki” diyen Çelik, “Milletvekillerinin, bürokratların, istihbaratçıların konuşma dökümlerini çıkarabilirim. Bunlarınkine de gerek yok herhangi birinin bilgileri dahi, kiminle konuştuğu gizli olmalı. En basitinden bir evlilik bu nedenle bitebilir” diye konuştu.

Durumu bildirdiğimiz Vodafone yetkilisi Çağıl Özatalay ise “konuyu araştıracaklarını” beyan etti. “Ayrıntılara ulaşmadan” söylenebilecek fazla bir şey olmadığını ifade eden Özatalay, sözkonusu kusurla ilgili bilgi verilmesi durumunda sorunun giderilmesinin daha kolay olacağını belirterek “bunu ortaya atan kişiyi davet ettiklerini” söyledi.

Bu arada, tüketici haklarını koruma çerçevesinde sözkonusu olaydaki yöntemi açıklamıyoruz.



Yunanistan birbirine girmişti



Öte yandan, 2004-2005 yıllarında Yunanistan’da yaşanan “dinleme skandalları”nda da Vodafone başrol oynamıştı. Yunan basınının “Vodafongate” olarak adlandırdığı krizde, Başbakan Kostas Karamanlis ve üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin cep telefonlarının dinlendiği ortaya çıkmıştı. Yunan basını, “korsan programlara” dikkat çekmişti. Haberleşme Gizliliği Koruma Kurulu tarafından Vodafone’a söz konusu krizdeki kusurları nedeniyle 76 milyon avro para cezası vermişti.

