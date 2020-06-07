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Ekonomi

Faturalarda 'normalleşme' için geri sayım başladı

Elektrikte ve gazda, 1 Temmuz'da salgın öncesi döneme geçilecek

07 Haziran 2020 00:35

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte uygulanan kısıtlamalar 1 Haziran'da büyük ölçüde kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından elektrik ve doğal gazda da, "normalleşme" için geri sayım başladı. Enerjide, "normalleşme" 1 Temmuz’da başlayacak. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat uygulanacak. Buna göre, öngörülen sürede borcunu ödemeyen abonenin elektriğinin ve gazının kesilmesi gündeme gelebilecek.

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