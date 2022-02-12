Faturalar restoran işletmelerini vurdu; 'Sektörün yeni bir zarar dalgası ile karşılaşacağı öngörülmektedir'

Yeme-içme sektörü temsilcileri yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarının sektörde daralmaya yol açacağını belirtti.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “2022 başı ile enerji fiyatlarına gelen bekletilmiş zamlar tüm sektörler gibi bizlerde de ciddi bir şok etkisi yarattı” dedi.

Demirer, “Zaten iki yıldır pandemi etkisi ile büyük zarar gören sektörümüzün yeni bir zarar dalgası ile karşılaşacağı öngörülmektedir” diye konuştu.

"Cironun yüzde 6'sını geçmemeli"

Demirer’in verdiği bilgiye göre, dünyada bir yiyecek ve içecek işletmesinin iletişim, elektrik, doğalgaz gibi giderlerinin toplamının, toplam cironun yüzde 6’sını geçmeyecek şekilde olması gerekiyor. Ancak Demirer, Türkiye’de son zamlarla birlikte bu giderlerin toplamının aylık cironun yüzde 11-13’lerine ulaştığı anlattı.

Bu durumdan en çok etkilenen segmentin ise alt ve orta kesim müşterilere hizmet veren işletmeler olduğu bilgisini veren Demirer, “Sermaye yapısı olarak daha kısa vadeli hatta günlük alım yapan bu işletmelerin sermaye birikimleri de az olduğundan ürün satış maliyetlerini hızlı bir şekilde değiştirmeleri gerekmektedir. Bu da piyasa dengeleri içinde kolay olmamakta ve müşteri tarafından da kolay anlaşılabilir bir durum değildir” diye konuştu.

"Sektör daralabilir"

“Girdilerdeki artışa etki edemeyen işletmeler ya personelinden ya da porsiyonlarında azaltmaya gidip fiyatı sabit tutmak isteyecektir ki bu sürdürülebilir bir durum değildir” diyen Demirer, şöyle devam etti:

“Bu bilince sahip işletmeler fiyatlarını hızla artırmayı tercih edeceklerdir ve bunun sonucunda da istemeyerek alım gücü de zayıflayan müşterinin tepkisine sebep olacaktır. Özetle yine sektörümüzü çok zor bir süreç beklemektedir ve bu süreçte maalesef sektör daralma ile karşılaşabilecektir.”