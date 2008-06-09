Fatura Terim’e kesildi

Portekiz karşısında ortaya konan futbol nedeniyle eleştirilerin odak noktasını oluşturan Teknik Direktör Fatih Terim, İsviçre maçında kadroyu değiştirme kararı aldı.



Terim’in öncelikle 90 dakika hiçbir varlık gösteremeyen Tuncay Şanlı’yı kulübede oturtarak, genç yıldız Arda Turan’ı ilk on birde sahaya sürmesi kesinleşirken, Mevlüt’ün de görev almayacağı öğrenildi.



Kazım’a güveni tam



İlk maçta sergilediği oyunla herkesin beğenisini kazanan Kazım Kazım’ı yine orta sahanın sağ kanadında oynatacak olan Terim’in, forvette ise çift santrforla sahaya çıkmayı planladığı kaydedildi. Büyük bir olasılıkla Semih’in Nihat ile birlikte görev alacağı ifade edildi.



Ay - yıldızlı ekibimizde Portekiz maçında sakatlanan iki savunma oyuncumuz Servet Çetin ve Gökhan Zan’ın, çarşamba akşamı Basel’de oynanacak İsviçre maçında takımdaki yerlerini alamama ihtimalini de değerlendiren Teknik Direktör Fatih Terim bu konuda da formül arayışlarına başladı.



Bu iki futbolcunun yerine Emre Aşık ve Emre Güngör’e ‘hazır olun’ emrini veren teknik adamın, savunmanın göbeğinde değişik bir varyasyona giderek, Hakan Balta’yı defansın göbeğine çekip, Uğur Boral’ı savunmanın soluna çekebileceği öğrenildi.



Hazırlıklar başladı



Millilerimiz dün yaptığı idmanla çarşamba gecesi oynayacağı zorlu İsviçre maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Akşam saat 19.00’da yapılan idmanda Teknik Direktör Fatih Terim Portekiz maçında ilk 11’de oynayan futbolcularla toplantı yaparken oyuncularına morallerini yüksek tutmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çalışma rejenerasyon idmanıyla son erdi.

