-FATURA TEKNİK DİREKTÖRLERE ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken, takımlar başarısızlıklarında faturayı yine teknik direktörlere kesti. Ağustos ayında başlayan ligde en erken görevini bırakan teknik adam Hakan Kutlu oldu. Manisaspor'un, ligin 4. haftasında, sahasında Medical Park Antalyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Kutlu görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Son olarak Konyaspor'un tecrübeli teknik adamı Ziya Doğan, Bucaspor yenilgisi sonrasında takımdaki görevini bıraktı. Galatasaray, lige başladığı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard ile 8. haftada ayrılmak zorunda kaldı. Hollandalı teknik direktör sahasında Ankaragücü'ne 4-2 yenilince, görevinde kalamadı. Rijkaard'ın yerine Rumen Gheorghe Hagi takımın başına getirildi. Bucaspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor'da da teknik adamlar yerlerini boşaltmak zorunda kaldı. Görevi bırakan teknik direktörlerden Bülent Uygun, Rıza Çalımbay ve Yılmaz Vural daha sonra başka kulüpleri devraldı. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlarda yapılan teknik direktör değişiklikleri şöyle: /* TAKIM ESKİ TEKNİK DİREKTÖR YENİ TEKNİK DİREKTÖR -------------------------------------------------------------------------- Galatasaray Frank Rjikaard Gheorghe Hagi Bucaspor Bülent Uygun Samet Aybaba Eskişehirspor Rıza Çalımbay Bülent Uygun Gençlerbirliği Thomas Doll Ralf Zumdick Kasımpaşa Yılmaz Vural Fuat Çapa Manisaspor Hakan Kutlu Hikmet Karaman Sivasspor Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Konyaspor Ziya Doğan Yılmaz Vural */