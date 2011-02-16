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Spor

FATURA TEKNİK DİREKTÖRLERE ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 12:19

-FATURA TEKNİK DİREKTÖRLERE ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken, takımlar başarısızlıklarında faturayı yine teknik direktörlere kesti. Ağustos ayında başlayan ligde en erken görevini bırakan teknik adam Hakan Kutlu oldu. Manisaspor'un, ligin 4. haftasında, sahasında Medical Park Antalyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Kutlu görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Son olarak Konyaspor'un tecrübeli teknik adamı Ziya Doğan, Bucaspor yenilgisi sonrasında takımdaki görevini bıraktı. Galatasaray, lige başladığı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard ile 8. haftada ayrılmak zorunda kaldı. Hollandalı teknik direktör sahasında Ankaragücü'ne 4-2 yenilince, görevinde kalamadı. Rijkaard'ın yerine Rumen Gheorghe Hagi takımın başına getirildi. Bucaspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor'da da teknik adamlar yerlerini boşaltmak zorunda kaldı. Görevi bırakan teknik direktörlerden Bülent Uygun, Rıza Çalımbay ve Yılmaz Vural daha sonra başka kulüpleri devraldı.  Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlarda yapılan teknik direktör değişiklikleri şöyle: /* TAKIM                ESKİ TEKNİK DİREKTÖR            YENİ TEKNİK DİREKTÖR -------------------------------------------------------------------------- Galatasaray          Frank Rjikaard                  Gheorghe Hagi Bucaspor             Bülent Uygun                    Samet Aybaba Eskişehirspor        Rıza Çalımbay                   Bülent Uygun Gençlerbirliği       Thomas Doll                     Ralf Zumdick Kasımpaşa            Yılmaz Vural                    Fuat Çapa Manisaspor           Hakan Kutlu                     Hikmet Karaman Sivasspor            Mesut Bakkal                    Rıza Çalımbay Konyaspor            Ziya Doğan                      Yılmaz Vural */

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