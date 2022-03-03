Fatura eyleminde gözaltına alınan öğrenci: Arkanızda kim var dediler, birbirimizden başka kimse yok

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde faturalarını bir ipe dizen öğrencilerin eylemi 26 gencin gözaltına alınmasıyla son buldu.O öğrencilerden 19 yaşındaki bir isim, "Arkanızda kim var dediler, birbirimizden başka kimse yok" dedi.

Gözaltına alınan öğrenci Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası konuştu.

“İfademizi alırken arkamızdan birilerinin olup olmadığını sordular. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok aslında" diyen öğrenci şunları söyledi:

“Eylemi, polis geldiğinde bitirdiğimizi söylemiştik zaten sesimizi duyurup amacımıza ulaşmıştık. Buna rağmen hepimizi gözaltına aldılar. Beni gözaltına almak için 3 polis üzerime çullandı. İfademizi alırken bize amacımızın ne olduğunu, neden böyle bir eylem yaptığımızı, arkamızdan birilerinin olup olmadığını sordular. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok aslında.

"850 lirayla geçinmemizi istiyorlar"

"İki arkadaşımın kaldığı eve doğalgaz faturası 911 lira geldi ve ‘askıda fatura’ya başvurmalarına rağmen ödenmedi. Faturanın bugün son günüydü eğer borç almasaydık doğalgaz kesilecekti. Bizlerin 850 lirayla geçinmemizi istiyorlar. Bu sorunlarla boğuşurken sesimizi yükseltmek istedik ama baskılara maruz kaldık. 850 lira ile geçinmeye çalışıyorum ama zaten 450 lirasını yurtta barınabilmek için ödüyorum. Eskiden kahvaltı için devlet 6 lira destek sağlıyordu ve yeni açıklamayla birlikte bu destek 8 liraya çıktı. 6 liralık destek ile bir tost ve meyve suyu aldığımda ekstradan 50 kuruş fark ödüyordum ama şimdi yine aynı şeyleri aldığımda 75 kuruş fark ödüyorum."

"Hayatımızı sürdürebilmek için temel taleplerde bulunuyoruz"

"Bizler öğrenci olarak fatura zamlarının geri çekilmesi ve insani kullanım kotası getirilsin istiyoruz. Gıda zamları geri çekilsin ve öğrencilere gıda desteği sağlansın çünkü gıda fiyatları belimizi büküyor. Yurtta kalan öğrenciler için sınırsız internet tarifesi, öğrenci evlerinde kalan arkadaşlarımız için ise kullanım hakkı olsun istiyoruz. Aslında bakarsanız hayatımızı sürdürebilmek için temel taleplerde bulunuyoruz.”