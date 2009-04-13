Fatura ağır olacak



Galatasaray-Fenerbahçe maçının son anlarında yaşanan ve dört kırmızı kartın çıktığı olayların faturası, iki kulübe de ağır bir şekilde yansıyacak.



Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar, iki kulübe de ağır şekilde yansıyacak. Derbi maçın gözlemcilerinin, kırmızı kart gören futbolcuların yanı sıra olaylara karışan bazı isimleri de raporlarına eklediği belirtiliyor. Çıkan tribün olayları nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne de, hem saha kapatma hem de seyircisiz oynama cezası gelebilir.



Maçın son dakikalarında yaşanan ve dört futbolcunun kırmızı kart gördüğü olayların, gözlemcilerin raporlarına tüm detaylarıyla yansıdığı öğrenildi. Futbol Federasyonu'nun görevlendirdiği iki temsilci, Hasan Üsküplü ve Hakkı Köklükaya'nın sahada yaşananları her detayı ile raporlarına eklediği belirtiliyor.



Kırmızı kart gören futbolcular, Lugano, Semih, Arda ve Emre Aşık'ın disiplin talimatnamesinin 34. maddesine göre en az 3’er maç ceza almaları bekleniyor.



Emre Aşık'a kafa atarak olayların fitilini ateşleyen Lugano'nun, maç sonrası açıklamaları yüzünden farklı bir ceza almasının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.



Sezon başından bu yana yaşanan tribün olayları nedeniyle sınırda olan Galatasaray Kulübü'ne ise ağır ceza verilmesi bekliyor. Gözlemcilerin raporlarına göre sarı kırmızılı kulübe çirkin tezahürattan seyircisiz, saha olayları yüzünden de kapatma cezası gelebilir.



Galatasaray'a Futbol Federasyonu disiplin talimatnamesinin 40. maddesine göre, atılan yabancı maddeler ve 90+3'de sahaya giren taraftar yüzünden saha kapatma cezası verilebilir.



Galatasaray Kulübü'nü bekleyen bir diğer tehlike ise seyircisiz oynama. Çirkin tezahürat yüzünden sınırda olan sarı kırmızılı kulübün bir ceza daha alması gündemde.



2008-2009 sezonu içinde üç kez çirkin tezahürat yüzünden para cezası olan Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçındaki küfürler yüzünden disiplin talimatnamesinin 41. maddesine göre seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya.