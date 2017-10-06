Fatsa'da toprak kayması nedeniyle site boşaltıldı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa İlçesi\'nde, 4 bloktan oluşan sitenin çevresinde toprak kayması meydana geldi. Site bahçesinde ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken, sitede yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Fatsa\'da 10 katlı 4 bloktan oluşan sitenin çevresindeki kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle bahçe içinde ve duvarında hasar meydana geldi. Sitede yaşayanlar güvenli bir şekilde evlerinden çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Site sakinleri bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.



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