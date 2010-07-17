-FATSA'DA 3 İŞYERİ TOPRAK ALTINDA ORDU (A.A) - 17.07.2010 - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman beldesinde meydana gelen heyelanda 3 işyeri toprak altında kaldı. Yağışın ardından Bolaman'da toprak kayması oldu. 3 işyeri toprak altında kalırken Samsun-Ordu karayolu da kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Selman Yurdaer, Bolaman Belediye Başkanı Sabri Serdaroğlu'ndan bilgi aldı. Yurdaer, ''Yağışlardan dolayı toprak kayması meydana geldi. 3 işyeri toprak altında kaldı. Can kaybımız yok. Samsun-Ordu karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı tutuldu. İlk çalışmaların ardından ulaşımı tek şeritten sağlıyoruz. Can kaybının olmaması ise tek tesellimiz'' dedi.