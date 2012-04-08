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Fatoş Güney: Erdoğan samimi, Kılıçdaroğlu değil!

Fatoş Güney, sanatçılarla buluşmasında Yılmaz Güney'i övgüyle anan Başbakan Erdoğan'ı samimi bulduğunu belirtirken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Söylediğinin arkasında duramadı, samimi değil

08 Nisan 2012 18:08

Türkiye solu ve sinemasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı samimi bulduğunu söyledi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise eleştirdi. Fatoş Güney, "Yılmaz Güney'in sadece sanatçı yanına sahip çıkıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu için, "Kılıçdaroğlu’na inanamıyorum. Halbuki Güney sadece bir sanatçı değildi. Yılmaz Güney düşünceleri nedeniyle sürgüne gitmişti, o bir devrimciydi. Bunların arkasında duramamayı samimiyet olarak görmüyorum" dedi.

A Haber’de yayınlanan Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programına katılan Fatoş Güney, Tarık Akan’ın 12 Eylül davasıyla ilgili eleştirilere yanıtını da iletti. Güney, Akan’ın “Benim üzerimden, benim adımı kullanarak kimlerin ne yapmak istediğini anlamıyorum” dediğini aktardı. Güney, “Çok da haklı. İnsanların başka kişiler üzerinden yorum yapmasını ben de anlamış değilim. Ama zaten hep böyle oldu. Yılmaz Güney’in de adı kullanılarak onun üzerinden bir şeyler sağlanmaya çalışıldı. Ünlü olmuşsanız, mücadele etmişseniz ya da muhalif olmuşsanız meyveli ağaçlar taşlanıyor maalesef" diye konuştu.

 
'Erdoğan'ın samimi olduğuna inanıyorum'


Güney, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın demokratik açılım projesi kapsamında sanatçılarla buluşmasında Yılmaz Güney’e atıfta bulunmasına çok sevindiğini belirterek şunları söyledi:

“Başbakan bugüne kadar yapılan en doğru değerlendirmeyi yaptı. 'Güney filmlerine kulak verilseydi bugün Türkiye bugünlerde olmayabilirdi' dedi. Ben de buna katılıyorum. İlk söyleyeceğim budur. Ona teşekkür ediyorum. Bu sözü için kendisine ulaşmak, teşekkür etmek ve bana yardımcı olmasını talep etmek isterdim. Yılmaz Güney ile ilgili yapılması gereken çok şey var.”


'Kılıçdaroğlu yaptığının arkasında duramadı, samimi değil'

 
Fatoş Güney, Paris’te Yılmaz Güney’in mezarını ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ise samimi bulmadığını belirtti, şu görüşleri dile getirdi:

“Kılıçdaroğlu’na inanamıyorum. Önce mezarına gideceğine çok sevindim. Sonra yaptığı olayın arkasında duramadı. 'Yılmaz Güney’in sadece sanatçı yanına sahip çıkıyoruz' dedi. Halbuki Güney sadece bir sanatçı değildi. Yılmaz Güney düşünceleri nedeniyle sürgüne gitmişti, o bir devrimciydi. Bunların arkasında duramamayı samimiyet olarak görmüyorum. O zaman gitmesinler.”

 
'Vatandaşlıktan çıkarılınca ağladı, Evren'e yazacaktı'


Fatoş Güney, 12 Eylül döneminde  filmleri yakılan ve Türk vatandaşlığından çıkarılan Yılmaz Güney’in hayatının son dönemlerinde Kenan Evren’e mektup yazmayı düşündüğünü söyledi. Güney, “Vatandaşlıktan çıkartılma haberini aldığında çok üzüldü, ağladı. 'Nasıl böyle bir şey yaparlar? Ben bu kadar Türkiye’nin çilesini çektim, çabaladım' diyordu, kabullenemiyordu. Ben bunun kâğıt üzerinde bir işlem olduğuna ikna etmeye çalışıyordum. Son günlerinde Kenan Evren’e mektup yazmak istediğini söyledi. 'Onun bir halk düşmanı olduğunu haykırmak istiyorum' diyordu, ama sonrasında durumu ağırlaşınca mektubu yazamadı" dedi.

 

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