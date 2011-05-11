'Fatmagül'ün suçu ne?'ye MHP reklamı

T24- Kaset gölgesinde seçim kampanyasını yürüten MHP, reytingi yüksek dizilere reklam verdi. Bunların arasında "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Hanımın Çiftliği" ve "Kavak Yelleri" de var.

ABD Ulusal Harp Akademisi (NWC) Başkanı ve Ortadoğu Uzmanı Kamal Beyoghlow başkanlığındaki ABD heyeti, dün MHP Genel Merkezi’ne bir saat süren bir ziyaret gerçekleştirdi.

MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı ile görüşen heyette, ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinin de bulunduğu 12 kişi yer aldı.

Görüşmede Arap ülkelerinde domino etkisi yaratan yönetime karşı halk isyanları, Türkiye’nin bölgedeki etkileri, Türkiye’deki iç siyaset ve seçim konuları ele alındı.

Görüşmede son günlerde MHP’yi sarsan kaset skandalları da gündeme geldi. Kasetlerin internete sızması üzerine yaşanan tartışmaların partiyi nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Paçacı’nın özel hayata ilişkin kayıtların “büyük ahlaksızlık” olduğu ve bunun kabul edilemeyeceğini söylediği belirtildi.

Profesyonelce servis edilen bu kasetleri iktidarın MHP’yi yıpratmak için kullandığını vurgulayan Paçacı’nın, bu sürece ABD’nin de dahil olduğu vurgusunu yaptığı öğrenildi. Paçacı’nın “Bu kasetler, ABD üzerinden servis ediliyor. Biz, bunu tespit ettik” sözleri üzerine şaşkınlıklarını ifade eden heyet üyeleri yorum yapamadı.

Reytingi yüksek dizilere reklam

Milliyet gazetesinin haberine göre; kaset gölgesinde seçim kampanyasını yürüten MHP, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” başta olmak üzere reytingi yüksek dizilere reklam verdi.

Genel izleyici kitlesinin ağırlıkla izlediği popüler diziler de reklam programına alındı. Bunlar arasında Akasya Durağı, Arka Sıradakiler, Lale Devri, Muhteşem Yüzyıl, Doktorum, Hanımın Çiftliği, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kavak Yelleri, Deniz Yıldızı, Çocuklar Duymasın, Ezel, Sakarya Fırat gibi diziler yer aldı.

Erkeklere ulaşmak üzere de Stadyum ve Bire Bir Futbol gibi spor programları seçildi.